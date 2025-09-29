Slušaj vest

Sve više roditelja u Srbiji ima listu instrukcija šta je dozvoljeno, a šta strogo zabranjeno doneti detetu na rođendan. Iako zvuči sumanuto ova pojava preti da postane trend među savremenim mamama i tatama.

Na društvenoj mreži X se pojavila objava koja to potvrđuje i izazvala je lavinu komentara korisnika ove mreže.

- Praviš dečiji, trinaesti rođendan. Zoveš školske drugare i kažeš da ne sme da ti se kupuje garderoba, ne sme knjiga, jer ne voliš da čitaš, a ne smeju ni one knjige stripovi (Dogmen i slično), igračke prerasli, školski pribor je bez veze. Glava me je zabolela - napisala je šokirana majka.

I dok mnogi nisu mogli da veruju da takvi roditelji postoje ima i onih koji su naglasili da su svedoci ovakvih poruka i prepiska među istima.

Neki roditelji ne dozvoljavaju da se na poklon donosi školski pribor Foto: Shutterstock

Trošak za roditelje

- Uvek deci slavim rođendane, nikada nikome nismo rekli šta može, a šta ne može da se kupi. Šta god da im deca donesu smatramo da je izraz njihove kreativnosti, a ne treba zaboraviti ni finansijske mogućnosti roditelja - glasi jedan razuman komentar, dok su neki nabrajali šta je idelano kupiti detetu školarcu:

- Dečji parfem, wi-fi zvučnik, slušalice, lopta, termo flašica, futrola za mobilni, šolja, torbica, novčanik.. - pisalo je u drugom.

Dečji rođendani više liče na svadbe Foto: Shutterstock