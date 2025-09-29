Slušaj vest

U srcu Barselone neobičan prizor privukao je pažnju mladom Mihailu nakon liturgije - Srpska pravoslavna crkva smeštena je pored erotik šopa.

Mladić Mihailo ostao je zbunjen nakon ovog prizora.

- U centru Barselone erotik šopovi rame uz rame sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pronašao sam u Barseloni Srpsku pravoslavnu crkvu. Međutim, ona je i sa leve i sa desne strane ograđena erotik šopovima. Prisustvovao sam večernjoj službi - ispričao je Mihailo.

Mir, tamjan, molitva, Mihailo kaže da je sve bilo sveto.

Erotik šop pored crkve u Barseloni Foto: Printscreen Tiktok/ musicmihailo

- Kada sam izašao, pa i nije bilo baš svejedno. Kao da me je Bog poslao u neko iskušenje, morao sam da gledam u te izloge u sve te alatke koje mogu da se koriste. Iskreno, prvo mi je palo na pamet kako su ti privatnici mogli da otvore takve radnje pored takvog svetog mesta. I onda sam shvatio dublje - ispričao je ovaj mladić i dodao:

Milan se pita kako su privatnici mogli da otvore takvu radnju pored svetog mesta Foto: Printscreen Tiktok/ musicmihailo

- Onda sam shvatio da vera nije ta da bežiš od iskušenja, već da kroz njih prođeš čistim srcem. Barselona nije samo hram, ona je simbol. Simbol između tame i tela i da ipak možeš naći put do svetlosti.

Inače, ova crkva pripada Španskoj pravoslavnoj crkvi koja je zajednica parohija u Španiji koje pripadaju zapadnoevropskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve.