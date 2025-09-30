Slušaj vest

Ne želim da budem majka zato što sam sebična, zato što nisam spremna da žrtvujem svoje vreme. Volim dugo da spavam, volim apsolutnu tišinu, određenu hranu, određeno vreme dana za određenu aktivnost... Ne želim i nisam spremna da sve to menjam zbog deteta!

Ovo je objava na Tiktoku koju je napisala jedna naša devojka i koja je za kratko vreme, zbog svoje iskrenosti, kontroverznosti i smelosti, probudila pažnju mnogih, a posebno žena.

Njena objava otvorila je pitanje o majčinstvu i slobodi izbora Foto: Shutterstock

Otvorila je i kompleksna pitanja o majčinstvu, slobodi izbora, društvenim očekivanjima, ali i o demografskim trendovima koji, takođe, pokazuju da se sve manje ljudi, kod nas, ali i u svetu, odlučuje za roditeljstvo.

- Svesna sam svojih potreba i znam da ne bih mogla, a ni želela, da ih redukujem i menjam zbog deteta. Ne želim da stvaram osobu koja će plakati, štedeti novac za psihologa i postati okrnjena individua koja će zbog mene morati da se popravlja čitavog života - objasnila je ona u ovoj objavi i dodala da ne želi ni zbog koga da se odriče svojih aktivnosti, pa makar to bilo i zbog deteta:

Jedan od razloga što neće da bude majka je i porođaj Foto: Shuttterstock

- Imam i nizak prag tolerancije fizičkog bola - ne želim da prolazim kroz fizički bol koji neminovno ide uz trudnoću - zato biram da ne prolazim kroz iste. Ne želim da budem majka i zato što ne mogu biti sigurna da će muškarac raditi jednako i uvek biti tu. Jednostavno, ja na život ne gledam kao na lutriju i ne želim da se dovedem u situaciju da budem na ivici egzistencije.

Iako je jasno stavila do znanja da sebe ne vidi kao majku, ova devojka naglasila je i da smatra da su sve "dobre majke veoma hrabre" i da im se divi!

- Svaka čast svakoj ženi koja odluči da se upusti u ovako nešto. Ja nisam jedna od vas i baš zato vam se divim.

U komentarima ju je podržao možda i iznenađujuće veliki broj žena.

- Ne razumem ljude koji se ljute na druge ljude što ne žele decu. Nikog ne ugrožavaju. Možda bi ti pametnjakovići, kad bi se fokusirali na svoj život, nešto i uspeli. Kažu: "Ti si sebična", a baš zbog toga, sebični ljudi ni ne treba da imaju decu jer će dete kasnije da pati jer sebični misle samo na sebe, znači dete neće biti zbrinuto i - patiće. Nažalost, većina tih što se "kote" jer idu tzv. instiktima da se samo produži potomstvo su neuki ljudi. Znači, ako su ljudi evoluirali da budu pametniji, onda ni ne treba da bude fokus samo na reprodukciji, već ka težnji za razvijanjem inteligencije i mozga koji nam je dat - napisala je jedna od pratilaca.

Mršević: Kod većine žena je to sticaj okolnosti Sociloškinja Zorica Mršević kaže za Kurir da bela kuga nije prisutna samo kod nas, već je ona karakteristična za razvijenija i bogatija društva. - Godinama unazad je tako da u razvijenim društvima deca se rađaju sve ređe, dok u siromašnijim porodice i dalje imaju više dece. Međutim, ne verujem da je kod većine žena razlog bio taj što su donele svesnu odluku da neće da rađaju. Kod većine je to, pretpostavljam, bio sticaj nekih životnih okolnosti. Neke su se posle kajale, neke ne! - kaže ona dodajući da bi pre rekla da su muškarci ti koji češće ne žele decu ili prolongiraju roditeljstvo!

Druga je dodala: "Ovo nikako ne može biti sebično. Sebično je roditi dete zbog tuđih očekivanja i - uništiti ga. Kad bi svi bili svesni sebe i odlučivali shodno tome, svet ne bi bio pun frustriranih i besnih ljudi... "

Neki su išli i dalje, kritikujući društvo u celini: "Ima nas dosta koji smo svesni svojih mogućnosti i sveta oko nas i koji smo doneli svesnu odluku da se ne razmnožavamo u ovom paklu".

Penev: U Srbiji se od 1956. ne rađa dovoljno za prostu reprodukciju S druge strane, demograf dr Goran Penev kaže za Kurir da je procenat ljudi koji svesno odustaju od roditeljstva mali, te da istraživanja zapravo pokazuju da se roditeljstvo visoko ceni, kao i da je prisutan trend povratka tradicionalnim vrednostima. - Činjenica je da se u Srbiji, kao i svuda u Evropi, kasnije postaje roditelj, ali to odlaganje rađanja je posledice pre svega želje za školovanjem, potrebe da se nađe dobar posao, partner i slično. Međutim, glavni problem je što se u Srbiji od 1956. ne rađa dovoljno dece za prostu reprodukciju. Sada je stopa ukupnog fertiliteta (prosečan broj dece koju u reproduktivnom dobu rodi jedna žena) 1,6, što je ispod nivoa za zamenu generacija, međutim još veći problem je što je sve manje žena koje su u fertilnom periodu, pa se onda dešava da se smanjuje broj živorođene dece iako se fertilitet mnogo ne smanjuje. Zbog nepovoljne starosne strukture, čak i da dođemo do stope iznad 2,1, opet ćemo imati negativan prirodni priraštaj - kaže on.

Inače, prema poslednim podacima državne statistike, u Srbiji je od januara do avgusta 2025. rođeno 1.544 manje beba, odnosno za 3,9 odsto, nego u istom periodom prethodne godine.

Takođe i broj sklopljenih brakova godinama opada, a poslednji popis stanovništva iz 2022. pokazuje da raste procenat i žena i muškaraca koji izlaze iz reproduktivnog perioda bez dece.

Pitanje roditeljstva je jako kompleksno, kaže Marija Milenković Foto: Kurir Televizija

Psihoterapeutkinja Marija Milenković kaže za Kurir da je roditeljstvo jako kompleksno pitanje jer je čovek biološko biće, ali ima i razum i slobodu izbora.

- Ako kažemo da je čovek biološko biće onda se takva odluka kosi sa biološkim osnovama čoveka. Međutim, nije ni tako jednostavno... Postavlja se i pitanje da li žena treba da bude svedena na samo reproduktivni sistem ili je to osoba koja ima sopstvene želje, potrebu sa samoaktuelizacijom i slično. Mi ljudi smo slojeviti, imamo puno odgovornosti i potreba. Za neke žene je u redu da ne budu majke, ali treba biti oprezan i realan jer nekad takva odluka zapravo može biti paravan za neki problem. Neke od žena mogu imati problem u uspostavljanju kvalitetnog muško-ženskog odnosa ili su imale loše iskustvo sa sopstvenim roditeljima ili prosto nemaju neke druge kapacitete za "dobrog roditelja", pa taj problem maskiraju navodnom odlukom da neće decu - objašnjava Milenkovićeva dodajući da koliko god da je za neke žene ovo legitimna odluka, za neke može biti opravdanje za neuspeh i odustajanje od daljeg rada na sebi.

u Srbiji je od januara do avgusta 2025. rođeno 1.544 manje beba, Foto: Shuterstock

Dr Vladimir Nikitović, naučni savetnik i upravnik Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka kaže za Kurir da od roditeljstva odustaju i žene, ali i u još većoj meri - muškarci, a jedan od razloga jeste porast individualizma i potrebe za samorealizacijom, kao i veća okrenutost sebi, što je jedan od globalnih probema savremene civilizacije.

Jedan od razloga za pad nataliteta je i odustajanje od rađanja Foto: Kurir

- Pad nataliteta uzrokuje porast odustajanja od rađanja - kod mlađih generacija više od 15 odsto žena i 25 procenata muškaraca odustaje od roditeljstva zbog bioloških ili psiholoških razloga, kao i odlaganje rađanja, jer praksa pokazuje da kasniji odlazak u porodilište smanjuje šansu za rađanje drugog i trećeg deteta - objašnjava Nikitović i dodaje da na ovo utiču i faktori kao što su prolongirano školovanje, teškoće u pronalaženju partnera, sve manje vrednovanje braka kao institucije, činjenica da u našoj sredini teret kućnih i roditeljskih obaveza i dalje dominantno na ženi...