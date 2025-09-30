Slušaj vest

Ebi i Gaz, par koji putuje svetom, stigao je do Beograda. Odmah su posetili veličanstveni Hram Svetog Save, prošetali Kalemegdanskom tvrđavom i probali ukusnu srpsku hranu. Iako nisu znali šta da očekuju, Srbija ih je iznenadila.

Kako su otkrili u snimku na svom Jutjub kanalu, upravo je to bio najveći šok za njih tokom putovanja. Njihova avantura počela je na Trgu Republike, gde su uočili Narodni muzej i pozorište.

Grad deluje moderan, trendi, a žene su prelepe!, rekla je Ebi Foto: Youtube Printscreen/Abby and Gaz

"Ako želiš da se nađeš sa prijateljem, kažeš 'Kod Konja', što znači kod velike statue. Ako me izgubiš, Abi, traži me kod Konja", rekao je Gaz.

"Grad deluje moderan, trendi, a žene su prelepe! Zbog toga sam danas i našminkana", rekla je Ebi, dok je Gazu zapala arhitektura za oko.

"Mnogo je zanimljiva. Osećam se kao da smo u Mančesteru".

Zatim su posetili Kalemegdan, gde su se divili miru i istorijskoj vrednosti tvrđave staroj više od 1.800 godina.

"Ovo je mesto gde se Sava spaja sa Dunavom, prava granica Balkana i Centralne Evrope. Totalno kul", rekao je Gaz, a Ebi se nadovezala:

"U ovoj tvrđavi je toliko istorije, bila je napadana i obnavljana više od 40 puta. Fascinantno je koliko vekova ljudi ovde dolaze i odlaze".

Odusevili se i sa Kalemegdanom i srpskom hranom Foto: Youtube Printscreen/Abby and Gaz

Najveći užitak bio je obrok u tradicionalnom srpskom restoranu.

"Imamo planinu sira na šopskoj salati. Mislite da je totalno preterano, ali je ukusno! Ovo je najveći burger ikada, sa slaninom, pavlakom i lukom. Spolja je hrskav, iznutra mekan. Ludilo! Ćevapi su sočni, meso je savršeno, a porcije ogromne. Apsolutno smo se zaljubili", komentarisali su.

Ebi i Gaz su se zabavljali i isprobavajući rakiju.

"Prvi put pijem rakiju i mislim da telo odbija! Osećam samo alkohol, apsolutno jaka stvar!", smejala se Ebi dok je Gaz pokušavao da shvati kako se pije:

"Kako ovo ljudi piju?".

Zatim su posetili Hram Svetog Save.

"Ovo je pravo umetničko delo - zlato, mozaici, energija u prostoru... Apsolutno fascinantno!", rekla je Ebi koja je tokom šetnje primetila i atmosferu: