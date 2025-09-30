"Mi smo zapanjeni Srbijom": Par iz Engleske šokirano gledao žene iz Knez Mihailove, a ovo je razlog! Jedna stvar ih i podsetila na Mančester!
Ebi i Gaz, par koji putuje svetom, stigao je do Beograda. Odmah su posetili veličanstveni Hram Svetog Save, prošetali Kalemegdanskom tvrđavom i probali ukusnu srpsku hranu. Iako nisu znali šta da očekuju, Srbija ih je iznenadila.
Kako su otkrili u snimku na svom Jutjub kanalu, upravo je to bio najveći šok za njih tokom putovanja. Njihova avantura počela je na Trgu Republike, gde su uočili Narodni muzej i pozorište.
"Ako želiš da se nađeš sa prijateljem, kažeš 'Kod Konja', što znači kod velike statue. Ako me izgubiš, Abi, traži me kod Konja", rekao je Gaz.
"Grad deluje moderan, trendi, a žene su prelepe! Zbog toga sam danas i našminkana", rekla je Ebi, dok je Gazu zapala arhitektura za oko.
"Mnogo je zanimljiva. Osećam se kao da smo u Mančesteru".
Zatim su posetili Kalemegdan, gde su se divili miru i istorijskoj vrednosti tvrđave staroj više od 1.800 godina.
"Ovo je mesto gde se Sava spaja sa Dunavom, prava granica Balkana i Centralne Evrope. Totalno kul", rekao je Gaz, a Ebi se nadovezala:
"U ovoj tvrđavi je toliko istorije, bila je napadana i obnavljana više od 40 puta. Fascinantno je koliko vekova ljudi ovde dolaze i odlaze".
Najveći užitak bio je obrok u tradicionalnom srpskom restoranu.
"Imamo planinu sira na šopskoj salati. Mislite da je totalno preterano, ali je ukusno! Ovo je najveći burger ikada, sa slaninom, pavlakom i lukom. Spolja je hrskav, iznutra mekan. Ludilo! Ćevapi su sočni, meso je savršeno, a porcije ogromne. Apsolutno smo se zaljubili", komentarisali su.
Ebi i Gaz su se zabavljali i isprobavajući rakiju.
"Prvi put pijem rakiju i mislim da telo odbija! Osećam samo alkohol, apsolutno jaka stvar!", smejala se Ebi dok je Gaz pokušavao da shvati kako se pije:
"Kako ovo ljudi piju?".
Zatim su posetili Hram Svetog Save.
"Ovo je pravo umetničko delo - zlato, mozaici, energija u prostoru... Apsolutno fascinantno!", rekla je Ebi koja je tokom šetnje primetila i atmosferu:
"Beograd nas podseća na Mančester. Puno je kafića, barova, ulica za šetnju. Ljudi su super ljubazni. Ako imate priliku, dođite ovde i probajte rakiju, ali pazite, ovo je ozbiljna stvar. Beograd nas je oduševio - atmosfera, ljudi, hrana, istorija... Definitivno se vraćamo!", rekla je Ebi.
(Kurir.rs/Mondo)