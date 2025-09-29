Slušaj vest

Voditelj Živorad Žika Nikolić je u ovoj epizodi emisije "Sa Žikom po Srbiji" koja se emituje na Kurir televiziji, gledaocima dočarao lepote Sjenice.

Džamija

1/4 Vidi galeriju Jedna od najlepših džamija na Balkanu Foto: Kurir Televizija

- Počeo bih priču o izuzetnom hramu, dakle džamiji, koja se nalazi u centur grada i jedinstvena je u Srbiji, ali i Balkanu - uveo je emisiju Nikolić.

On je istakao da je ovo najlepša džamija, a više o ovom hramu za Kurir televiziju je rekao Sabit Šećović:

- Temelji za njenu izgradnju postavljeni su 1870. a ona je na korišćenje vernicima data 1881. godine. Uprkos vremenskim oštećenjima, odnosno okolnostima i vremenskim prilikama, džamija je sačuvala svoj prvobitni izgled. Potom je 2019. turksa agencija za razvoj i organizaciju završila njenu rekonstrukciju i to je najznačajnija obnova ove džamije od njenog osnivanja.

Jedinstvena kupola

- Ova džamija je za ono vreme i za ovaj prostor značajno arhitektonsko dostignuće, njeni vanjski gabariti 27,7 metara puta 17,5 metara, njena kupola, odnosno njen prečnik je oko 15 metara, izrađena je od drveta, a bez stubova na koje bi se naslanjala, smatra se velikim dostignućem u to vreme. U to vreme, to je bila najveća kupola na Balkanu koja ne sadrži stubove koji bi je držali. Zidovi su izgrađeni od kamena, a debljine su oko jednog metra.

JEDINSTVENA DŽAMIJA NALAZI SE U SJENICI: Evo zbog čega se smatra arhitektonskim dostignućem! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.