General Nebojša Pavković, nekadašnji komandant Treće armije i načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, 2009. je optužen u Hagu i osuđen na kaznu zatvora u periodu od 22 godine zatvora. Nakon nešto manje od dve decenije provedenih iza rešetaka, vratio se u Srbiju.

Njegov povratak izazvao je veliko interesovanje javnosti, ali i podsetio na nerazrešena pitanja odnosa prema prošlosti, presudama Haga i nasleđu ratova devedesetih.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević koji su pričali o liku i delu Pavkovića bili su Stevan Ignjatović, nekadašnji pilot, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku, Marko Lakić, urednik Politike i Nenad Bumbić, analitičar.

Zdravstveno stanje

Pavković je privremeno pušten jer se nalazi u lošem zdravstvenom stanju i neophodno mu je lečenje u Srbiji, pa je Ignjatović izneo svoj komentar oko njegovog puštanja:

- Sa jedne strane osećam tugu, a sa druge radost. Radost osećam jer se ipak i napokon, posle svih nedaća kroz koje je prošao, kroz sve nepravde koje je doživeo, nekako uspeo da posle toliko vremena i bolesti koju ima, dobije trunku ljudskosti od strane stranih organa i dozvolili su da se general vrati u svoju zemlju. Tužno je što je uopšte tamo bio, to je prvi put u istoriji ratovanja da razni sudovi sude oficirima, ali nikada američkim, iako su oni naneli onoliko zla svetu.

Ignjatović se osvrnuo na ljude koji su se i tada radovali isporučenju naših generala:

- Oni se raduju i danas, to su ljudi koji mrze ovu zemlju, mislim da to nisu krupne reči, ja to tako osećam. Oni da su bili patriote, ne bi sedeli u kancelarijama, već bi bili tamo gde je bio general Pavković.

Koliko mlađe generacije znaju o situaciji?

Đurić je odgonetnuo koliko ljudi iz nešto novijih generacija znaju šta zbog čega je osuđen Pavković i kakva je bila njegova uloga 90-ih:

- Kada se sve to dešavalo ja sam imao oko četiri godine, sećam se onih sirena i da smo zbog nečega išli u podrum. Tako da je nezahvalno da govorim o ličnom iskustvo. Međutim, mislim da vrlo mali broj ljudi te generacije zna ko je šta radio, za šta je osuđen i kakvu je ulogu imao. O ovim temama se vrlo retko priča u društvu, a ja sam o tim stvarima učio putem interneta. Mladi uglavnom nisu zainteresovani za tolike detalje, iako smo svi čuli za samog Pavkovića, ali šta je on tačno radio, jedino znaju oni koji su čitali o tome. Kada je optužen, imao sam 14 godina, opet dovoljno godina da se sećam, a malo da razumem.

Istorijska uloga

Lakić je pričao o ličnosti samog Pavkovića u istorijskom segmentu :

- On nije bio kriv, svoj posao je maestralno izvršavao. Proterivanja i sve ono loše što se desilo, radili su pripadnici policije, odnosno rezerve jedinice iz određenih gradova. Pavković je uspeo da sačuva kompaktnost jedinica, rat nije izgubljen na terenu. Ima jedan snimak, kada je zabeležena jedinica koja je bila poređana kao za paradu sa tenkovima T-55, vojnici su bili dobro raspoloženi, kuvali su kavu, a ti tenkovi su u to vreme bile krntije, a ne prvoklasne mašine. Vojska je zadržala duh i to je uspeh jednog generala. Šta se desilo posle i kako su oni nas prevarili sa Rezolucijom 1244 je drugo poluvreme svega toga šta je istorija ispisala.

Bumbić je pričao da li smo dužni nešto Pavkoviću dok je ovde:

- Bilo bi lepo kada bismo mogli da objasnimo, ali tužna je činjenica da se ljudi nakon njegovog povratka neće zainteresovati za to šta je činio i kako je branio zemlju. U suštini, kako vreme teče, mi zauzimamo stavove u koje verujemo, a sve manje činjenica, a ne koristimo činjenice ni koje idu nama u prilog.

