Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Kamioni čekaju po tri sata za izlaz iz Srbije na prelazima Batrovci i Sremska Rača, zadržavanja na Šidu i Kelebiji su po dva sata, dok se na Gradini čeka oko sat vremena.

AMSS je upozorio vozače da obrate pažnju na brzinu i odstojanje između vozila zbog kiše, mokrih kolovoza i otežane vidljivosti.

Zaustavni put u takvim uslovima, kako su naveli, je duži, što dovodi do duplo većeg broja saobraćajnih nezgoda.

Dodali su da takvi uslovi danas mogu biti razlog zastoja i vanrednih prekida u saobraćaju, koji je prvog dana radne nedelje uvek povećan.

Kurir.rs/Beta

