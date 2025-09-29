Položio život zbog časti: Liturgija i unošenje ikone ruskog vojnika Rodionova u manastiru u Leštanima
U manastiru Svetog Velikomučenika Georgija Pobedonosca u Leštanima, u organizaciji Udruženja veterana PJP, održana je liturgija i unošenje ikone ruskog vojnika Jevgenija Aleksandroviča Rodionova.
Delegaciju Udruženja veterana PJP predvodio je predsednik Upravnog odbora Dalibor Korolija, dok je delegaciju Bojevog bratstva iz Moskve predvodila Olga Litvina.
Jevgenij Aleksandrovič Rodionov (23. maj 1977 – 23. maj 1996) bio je vojnik u graničnim trupama Oružanih snaga Ruske Federacije. Tokom Prvog čečenskog rata, on i nekoliko njegovih saboraca zarobljeni su od strane neprijatelja i godinu dana bili su podvrgavani teškom mučenju. Rodionovu je ponuđen izbor – da pređe na islam ili bude ubijen, ali je on odlučno odbio da promeni veru i poginuo je. Ubijen je na brutalan način, odsecanjem glave.
Jevgenij je postao simbol hrabrosti, istrajnosti, časti i vere. Posthumno je nagrađen Ordenom za hrabrost (rus. Орден Мужества). Na njegov devetnaesti rođendan, 23. maja 1996. godine, njegovo telo je pronađeno u blizini čečenskog sela Bamut. Identifikovano je po krstiću koji nikada nije želeo da skine sa sebe, što je kasnije potvrđeno detaljnom forenzičkom istragom.
Ubistvo je kasnije priznao Ruslan Hajkhorojev, koji je u prisustvu stranog predstavnika OEBS-a izjavio da je Rodionov imao izbor da preživi prihvatanjem islama, ali je odbio i pokušao da pobegne.
Jevgenij Rodionov postao je simbol borbe protiv terorizma i hrabrosti svakog vojnika koji se devedesetih godina 20. veka borio protiv međunarodnog terorizma, čuvajući svoju veru. Isti militanati tog vremena napadali su i Srbiju.
Manifestaciji su prisustvovali veliki broj veterana PJP iz Beograda, predstavnici Udruženja veterana 72. specijalne brigade, Udruženja veterana Herojske 37. mtbr, kao i predstavnici Bojevog bratstva iz Moskve.