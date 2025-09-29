Slušaj vest

U manastiru Svetog Velikomučenika Georgija Pobedonosca u Leštanima, u organizaciji Udruženja veterana PJP, održana je liturgija i unošenje ikone ruskog vojnika Jevgenija Aleksandroviča Rodionova.

Delegaciju Udruženja veterana PJP predvodio je predsednik Upravnog odbora Dalibor Korolija, dok je delegaciju Bojevog bratstva iz Moskve predvodila Olga Litvina.

Foto: Udruženje veterana posebnih jedinica policije PJP

Jevgenij Aleksandrovič Rodionov (23. maj 1977 – 23. maj 1996) bio je vojnik u graničnim trupama Oružanih snaga Ruske Federacije. Tokom Prvog čečenskog rata, on i nekoliko njegovih saboraca zarobljeni su od strane neprijatelja i godinu dana bili su podvrgavani teškom mučenju. Rodionovu je ponuđen izbor – da pređe na islam ili bude ubijen, ali je on odlučno odbio da promeni veru i poginuo je. Ubijen je na brutalan način, odsecanjem glave.

Jevgenij je postao simbol hrabrosti, istrajnosti, časti i vere. Posthumno je nagrađen Ordenom za hrabrost (rus. Орден Мужества). Na njegov devetnaesti rođendan, 23. maja 1996. godine, njegovo telo je pronađeno u blizini čečenskog sela Bamut. Identifikovano je po krstiću koji nikada nije želeo da skine sa sebe, što je kasnije potvrđeno detaljnom forenzičkom istragom.

Liturgija i unošenje ikone ruskog vojnika Foto: Udruženje veterana posebnih jedinica policije PJP

Ubistvo je kasnije priznao Ruslan Hajkhorojev, koji je u prisustvu stranog predstavnika OEBS-a izjavio da je Rodionov imao izbor da preživi prihvatanjem islama, ali je odbio i pokušao da pobegne.

Jevgenij Rodionov postao je simbol borbe protiv terorizma i hrabrosti svakog vojnika koji se devedesetih godina 20. veka borio protiv međunarodnog terorizma, čuvajući svoju veru. Isti militanati tog vremena napadali su i Srbiju.