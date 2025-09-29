Slušaj vest

Rat Rusije i Ukrajine traje gotovo tri godine, iako promene koje svet doživljava ne izlaze jasno na videlo, ipak pojedino stanovništvo Evrope izrazito iskazuje nezadovoljstvo njegovim tokom.

Jedan od tih primera je Poljska, a šta se pod tim misli, za emisiju "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji izneo je analitičar Nenad Bumbić.

1/8 Vidi galeriju Ukrajina evakuiše porodice sa decom iz grada Družkivke u Donbasu nakon velikog ruskog prodora na frontu Foto: PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZED BRIGADE HANDOUT/PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZ

- Nikome nije u interesu da se uđe u potpuni obračun sa Rusijom, pa čak ni ratnobornim Poljacima. Kada pogledamo šta se dešava u Poljskoj, tamo je u prethodnih godinu dana podrška Ukrajincima dramatično opala. Znam kako će da zvuči, ali jedno je podržavati Ukrajince kada nisu tu, a drugo je kada su tu. Poljacima je sada problem što Ukrajinci koriste njihov zdravstveni sistem, dobijaju pomoć iz njihovog budžeta, pa stanovnici trpe štetu. Svi su mislili da će se ovaj rat lako zavšriti, ali evo nas, gotovo tri godine u istom. Potom su Poljaci osetili da dobijaju već tri godine manju socijalnu pomoć jer je Ukrajinac dobija - započeo je Bumbić, pa nastavio:

- Isto važi i za mesta u školama, pa to nervira ljude, kako neki Ukrajinac po automatizmu dobije mesto, a neko ko je rođen u Poljskoj ne. Nisu Ukrajinci krivi, već kako to Poljaci doživljavaju jer osećaju na svojoj koži, više to nije pomoć koju neko drugi daje, već stanovnike to košta. Evropa traži izlaz, samo je pitanje da se sa strane SAD ne desi neki iracionalni potez koji će da oteža sve ovo.

Potezi Rusije

Marko Lakić, takođe gost u studiju Kurira u emisiji koju vodi Jovana Grgurević se nadovezao na reči Bumbića, pa se osvrnuo na poteze Rusije:

- Zašto samo Amerike? Šta su ruski ratni ciljevi? Sve vreme pričamo šta će da uradi Amerika i Evropa, a ne znamo na šta je spreman Putin koji je najveća nepoznanica u svemu ovome.

Ko je nadmoćniji

Pilot u penziji Stevan Ignjatović je diskutovao o tome koja sila je nadmoćnija u ovom trenutku.

Foto: Kurir Televizija

- Kada bi se skupile sve zemlje NATO, pa napravila računica, ispalo bi da su oni nadmoćniji od Rusa u ovom trenutku. To govorim na polju tehnike, aviona, brodova, tenkova... Međutim, oni zaboravljaju da Rusi imaju sklopljen savez sa Kinom, Severnom Korejom, zaboravljaju da ruski oficiri i generali imaju trogodišnje iskustvo već u ratu. Izašla je statistika da je 17% Nemaca od 18 do 25 godina možda pristalo da ode u rat. Ostalima ne pada na pamet. Ozbiljno vam kažem, nije to više doba kada će jedan čovek da zaludi 100.000 ljudi na stadionu u govoru od 10 sati sa 800 rečenica koje vrti. Sada takvog nema, nema ni takve svesti, samo postoji saznanje koliko će ginuti i biti ranjenih. Nemački ministar je rekao da će makar 1.000 ljudi dnevno biti ranjeno - rekao je Ignjatović, pa nastavio:

Stanovnici Evrope na svom džepu osećaju rat: Stanovnici se digli na noge, jedan potez može sve da oteža! Izvor: Kurir televizija

- Dolazi se do toga da bi se ratovali protiv nekog ko ima dobro iskustvo i naoružanje. NATO za sada nema hipersonične rakete, probali su na naprave, ali im ne ide od ruke. Francuska ima nuklearno naoružanje, ali je staro 20 i nešto godina, bilo je nekih vežbi sa podmornicama i takvo naoružanje je posle dva i po kilometara palo u vodu. Ukrajina je patriot sistemom gađala ruski avion, a raketa pala u njihovo naselje i srušilo zgrade i uništilo narod. NATO bi ušao u suludo samoubistvo pojedinim potezima.

Ljubomir Đuirić iz Centra za nacionalnu politiku je o geopolitičkim promenama i ratovima rekao sledeće:

- Kada se priča o ratovanju, najveći je problem što mi uglavnom poredimo ko ima bolji avion ili bilo šta drugo. To je nebitno, kada stavite nemački tenk iz Drugog rata naspram ruskog, on jeste bolji, ali nije boljih od njih deset. Bitnije je recimo i gorivo, ako nema goriva, on može da bude bolji do sutra, to ovde predstavlja problem. Logistika dobija rat, ništa drugo.Kada pričamo o Drugom ratu, mnogo se podcenjuje taj zajam, to što je Amerika davala čizme, paštete, uniforme... Svaki rat je tako završen. Ako pogledamo Veliki rat, Nemačka ga nije izgubila u trenutku kada se predala, već kad je nastupila blokada iz Britanije, nove trupe i resursi iz Amerike i Nemačka je shvatila da bi samo odugovlačila.

