Nekada puna života, danas su to pusta i tiha mesta u kojima vreme stoji, dok se broj stanovnika može izbrojati na prstima jedne ruke ili čak nemate koga ni da izbrojite. Pojedina sela u Srbiji prema popisu iz 2022. godine imaju samo jednog žitelja, a neka su potpuno prazna. Među njima su i ona koja kriju neverovatnu istoriju i kako je nekad izgledao život srpskog seljaka.

Jedan od pokazatelja da su ljudi u poslednjoj deceniji odlučili da selo zamene gradom zbor različitih razloga dokazuju srpska sela sa 10 i manje stanovnika. Najviše ih je u Regionu Južne i Istočne Srbije, ističe se u u publikaciji "Stanovništvo u malim naseljima" Republičkog zavoda za statistiku iz 2022. godine.

Foto: Shutterstock

Sela u Srbiji sa jednim stanovnikom

Na osnovu zvaničnih podataka, 21 selo u Srbiji ima po jednog stanovnika, od kojih su 16 na jugu: Mrkovica (Leskovac), Leskovica (Babušnica), Donja Glama (Bela Palanka), Bilo, Boljev Dol i Petačinci (Dimitrovgrad), Velika Lukanja (Pirot), Gumerište i Ćurkovica (Vranje), Korbul (Vranjska Banja), Rajčevce (Trgovište), Žalica i Parada (Kuršumlija) i Donja Bejašnica, Pestiš i Široke Njive (Prokuplje).

Mrkovica (Leskovac)

Selo Mrkovica, poslednje u ataru Leskovac, vodi se kao jedno od najmanje naseljenih mesta u Srbiji. Prema poslednjem popisu, u selu živi svega jedan čovek. Nekadašnje domaćinstvo sa više kuća, danas je tiha dolina koju krase samo tišina i sećanja. Nekadašnja škola je propala, a prodavnice decenijama nema kao ni seoskog doma gde su se meštani nekada okupljali.

Danas je Mrkovica "avetinjsko selo" u kome živi jedan stariji čovek podno Čemernika - Dragiša Savić (70).

Prema lokalnim pričama, Dragiša odbija da napusti zavičaj i svakodnevno obrađuje svoju zemlju, iako mu je najbliži komšija kilometrima daleko.

"To je od šezdesetih do 1985. godine bilo najlepše selo i najnaprednije selo u okolini. Iz okolnih sela su išli kod nas u četvorogodišnju osnovnu školu. Imali smo dva odeljenja. Ljudi su bili imućni, jer se gore sve rađa, sve uspeva s obzirom da se Mrkovica posle uspona nalazi na sunčanoj ravni, pa tek dva, tri kilometra dalje je početak Čemernka“, objašnjava za Jugmedia Slavoljub Ilić iz Leskovca.

Prema njegovim rečima, u Mrkovici je bilo 58 kuća i njihovi stanovnici su se bavili stočarstvom, ratarstvom, voćarstvom, povrtarstvom i sve je nestalo samo zbog toga što tadašnji opštinari nisu hteli da angažuju dva buldožera da poravnaju put koje su nekoliko uzastopne kiše i brzaci jednostavno - odneli.

"Sada te tuga uhvati kada odeš gore. No, ja uporno idem svake nedelje sa još nekoliko prijatelja. A onog čoveka, bez igde svog na svetu obilazimo, nosimo mu hranu, popričamo, no skoro da je podivljao, veoma mi ga je žao", otkriva Slavoljub.

Gumerište (Vranje) - 1 stanovnik

Još jedno selo sa samo jednim stanovnikom nalazi se na jugu Srbije, u okolini Vranja. Gumerište je nekada bilo aktivno seosko naselje, ali je migracija mladih, nedostatak infrastrukture i posla dovela do njegovog skoro potpunog nestanka sa mape života.

Legenda o nastanku današnjeg sela Gumerište koje je osnovano u drugoj polovini 18. veka govori da su sa Kosova ovde dobegla dva brata. Jedan brat je osnovao Tesovište a drugi brat je osnovao Gumerište. Između stanovnika ovih sela do pre oko 100 godina nisu sklapane bračne zajednice.

Manastir (Niš) - 4 stanovnika

Smešteno u nestvarno lepoj Sićevačkoj klisuri, selo Manastir broji svega četiri stanovnika. Najmlađi među njima ima 56 godina.

Smešteno u Sićevačkoj klisuri, nekoliko kilometara od Niške Banje i 12 kilometara od Niša, Manastir je po popisu posle Drugog svetskog rata imao 122 stanovnika. Međutim, u potrazi za poslom i boljim životom većina porodica odselila se 60-tih godina prošlog veka za Niš, ili u susedno selo Prosek. Nišlije su u tom selu 80-tih izgradile oko 60 vikendica, a njih četvoro se i trajno doselilo u Manastir.

Muškovina (Zlatar) - 13 stanovnika

Na padinama planine Zlatar nalazi se selo Muškovina, koje broji tek 13 stanovnika prosečne starosti preko 80 godina. Zimi, zbog snega, put do sela često je potpuno neprohodan.

Stanovnici žive od poljoprivrede i stočarstva, a najbliža prodavnica i lekar su kilometrima udaljeni. Ipak, mnogi od njih kažu da ne bi menjali svoj mir ni za šta.

Nekada je selo Muškovina izgledalo drugačije. Bilo je mnogo više ljudi, deca su išla u školu i svi su bili udruženi.

"Selo je bilo složno i bilo je dosta stanovnika, preko 100 ljudi. Bolje se poštovao komšiluk neko sad čeljad kod kuće“, rekla je Stoja Brajović za Vesti Zapadne Srbije 2020. godine.

Najmlađi stanovnik sela je Stanko Brajović. On danas ima 70 godina, dok najstariji meštanin ima 88 godine.

Češko Selo (Bela Crkva) - 26 stanovnika

Najmanje selo u Vojvodini je Češko Selo u opštini Bela Crkva. Danas ima svega 26 stanovnika, pretežno češke nacionalnosti. Osnovano u 19. veku od strane doseljenika iz Češke, selo i dalje čuva jezik i običaje predaka. Međutim, mladih gotovo da nema, a starosna struktura stanovništva sve je nepovoljnija.

"Fabijan", kako se nekada zvalo, jedino je mesto u Srbiji gde Česi i danas žive kao većina. Iako nemaju ni školu ni prodavnicu ni kafanu, ali zato imaju Etno-muzej i Dom kulture.

Ovo selo sa dvadesetak žitelj živne tokom leta, kada se pretvara u turističku atrakciju za putnike iz Češke Republike ali i regiona, koji ovde pronalaze mir i deo istorije svojih predaka.

Gare (Preševo) - 0 stanovnika

U opštini Preševo, u selu Gare ne živi ni jedan čovek, već se samo poneka divlja životinja može sresti na obroncima ovog sela. Potpuno napušteno, sa zaraslim putevima i urušenim kućama, Gare je simbol onoga što se dešava sa mnogim ruralnim mestima u Srbiji. Nekada dom više desetina porodica, danas je nema slika zaborava.

Golešnica (Aleksinac) - 0 stanovnika

Slično Garetu, i Golešnica kod Aleksinca više nema nijednog stanovnika. Ovo selo, smešteno u Nišavskom okrugu, ostalo je bez života i zvanično je zabeleženo kao potpuno napušteno prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Nekadašnja kućna ognjišta danas su tek ruševine prekrivene korovom.