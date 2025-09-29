Slušaj vest

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da sutra 30.09.2025.g. počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save kod Sremske Rače.

Ispitivanje će se vršiti u 6 faza, posebno za svaku konstrukciju, u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem.

Armirano-betonske prilazne konstrukcije opterećuju se sa po 6 kamiona težine 35 tona, a čelične konstrukcije sa po 8 kamiona težine 42 tone.

Nakon postavljanja mernih uređaja, prvo se sprovodi statičko ispitivanje, tako što se most opterećuje vozilima definisane težine i karakteristikama prema unapred definisanoj šemi opterećenja.

Merenjem se prate ugibi nosača, naponi u armaturi, pomeranja oslonaca i rotacije ležišta.

Potom sledi dinamičko ispitivanje koje se vrši prolaskom vozila različitim brzinama. Analiziraju se sopstvene frekvencije, amplituda oscilacija i koeficijent prigušenja.

Poređenjem dobijenih rezultata sa proračunatim vrednostima dolazimo do cilja ispitivanja mosta probnim opterećenjem, a to je potvrda usaglašenosti izvedenog stanja sa projektovanim proračunima kao i potvrda da je obezbeđena puna nosivost i stabilnost mosta, kada se može izdati izveštaj sa preporukom za puštanje mosta u eksploataciju.

Most preko reke Save kod Sremske Rače na deonici autoputa Kuzmin – Sremska Rača je u konstruktivnom smislu završen.

Most je dugačak 1320 m (540 m + 330 m + 450 m) i sastoji se od tri celine:

Prilazna konstrukcija na levoj obali – 540 m – betonska konstrukcija (Republika Srbija)

Konstrukcija preko reke Save – 330 m – čelična konstrukcija

Prilazna konstrukcija na levoj obali – 450 m – betonska konstrukcija (Republika

Srpska).

Mostovi predstavljaju ključne infrastrukturne objekte čija sigurnost, stabilnost, nosivost, pouzdanost i trajnost imaju direktan uticaj na bezbednost saobraćaja i kontinuitet transporta.

Prema zakonskoj regulativi, nakon završetka izgradnje ili rekonstrukcije mosta, neophodno je izvršiti probno ispitivanje konstrukcije kako bi se potvrdilo da je objekat izveden u skladu sa projektnom dokumentacijom, da se ponaša u granicama predviđenih proračuna i da ispunjava sve zakonske i tehničke zahteve.

Na taj način se osigurava bezbednost učesnika u saobraćaju i korisnika mosta i dobijaju podaci za buduće održavanje (izrada Programa održavanja mosta) i posmatranje ponašanja (monitoring) mosta u toku eksploatacije.