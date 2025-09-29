Vladimir je poslednji put viđen na parkingu jednog marketa u Loznici, pre nego što mu se izgubio trag
SREĆAN KRAJ POTRAGE! Pronađen Vladimir koji je nestao pre 10 dana u Loznici!
Vladimir T., koji je nestao 10. septembra u Loznici, pronađen je!
Srećne vesti podelio je portal "Nestali Srbija" i zahvalili se na podeli apela u medijima i društvenim mrežama.
Podsetimo, Vladimir je poslednji put viđen na parkingu jednog marketa u Loznici, pre nego što mu se izgubio trag.
Nije precizirano gde je i kako nađen.
