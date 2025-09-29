Slušaj vest

Vladimir T., koji je nestao 10. septembra u Loznicipronađen je!

Srećne vesti podelio je portal "Nestali Srbija" i zahvalili se na podeli apela u medijima i društvenim mrežama. 

Podsetimo, Vladimir je poslednji put viđen na parkingu jednog marketa u Loznici, pre nego što mu se izgubio trag. 

Nije precizirano gde je i kako nađen. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoNESTAO VLADIMIR U LOZNICI Poslednji put viđen sinoć na parkingu marketa kada mu se gubi svaki trag: Porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Screenshot 2025-09-29 223241.jpg
Crna GoraPRONAĐENO TELO NESTALOG UKRAJINCA U BUDVI: "Osumnjičeni za ubistvo se slobodno šeta"
Aleksej Poljakov.jpg
DruštvoTRAGIČAN KRAJ POTRAGE Pronađen nestali Saša (42) iz Požarevca: Roditeljima saopštene najtužnije vesti
Screenshot 2025-09-05 174133.jpg
HronikaIZVUČENO TELO MUŠKARCA IZ SAVE KOD SREMSKE RAČE Sumnja se da je u pitanju mladić za kojim se od juče traga: Sve službe na terenu (FOTO)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 17.48.46_a7bdda1d.jpg