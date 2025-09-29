Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će naredni dani u Srbiji biti hladni, sa padavinama u većini krajeva,dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje i sneg.

U utorak, 30. oktobra, ujutro će biti hladno, dok će tokom dana biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Uveče na zapadu i jugozapadu, a tokom noći ka sredini i centralnim krajevima Srbije, očekuje se povremena slaba kiša. Vetar će biti slab, dok će na istoku biti umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 4 do 9 °C, a najviša od 16 do 21 °C.

Kako stoji u najavi RHMZ, od četvrtka, 2. oktobra, do subote, 4. oktobra, biće umereno do potpuno oblačno i hladno. Na severozapadu Srbije uglavnom suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju mestimične padavine, koje će u četvrtak i petak u centralnim, južnim i istočnim krajevima biti obimnije.

U četvrtak ujutro, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kiša će preći u susnežicu i sneg, dok se tokom dana sneg očekuje i u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Na visokim planinama na jugu doći će do stvaranja snežnog pokrivača. Dnevne temperature u većini mesta kretaće se od 9 do 13 °C.

RHMZ navodi da se od nedelje očekuje toplije vreme.