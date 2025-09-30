Slušaj vest

Tragedija na svadbi u Šibeniku ponovo je otvorila pitanje slavljeničke paljbe i pirotehnike. Jedna žena je poginula nakon što je, prema izveštaju policije, signalna raketa nepropisno aktivirana tokom venčanja. Privedene su dve osobe i podnete krivične prijave. Ovakvi slučajevi pokazuju koliko upotreba pirotehničkih sredstava može biti opasna, ma koliko delovalo bezazleno u trenutku slavlja.

Šta je realan rizik, šta zakon dozvoljava u Srbiji i kako sprečiti slične tragedije, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je Duško Ilić, Nacionnalna asocijacija za oružje Srbije.

Foto: Kurir Televizija

Ilić objašnjava da je signalna raketa u suštini signalno sredstvo:

- Signalne naprave koriste se za davanje signala za uzbunjivanje, koriste se u vojne svrhe, koriste ih planinari ili ribari u situacijama kada treba da otkriju svoj položaj ili da daju neki signal da su u opasnosti. Postoje i pirotehnička sredstva koja se koriste za civilne potrebe i za proslave, ali to se radi organizovano, prijavljeno i na bezbedan način - rekao je Ilić.

Govoreći o opasnostima, on je podsetio da je kod nas zabranjena upotreba vatrenog oružja i drugih sredstava na javnim mestima koja mogu izazvati opštu opasnost.

Kao preporuku mladencima i organizatorima slavlja, Ilić preporučuje bezbedne alternative, umesto pucanja i ispaljivanja raketa, predlaže rituale iz tradicionalne baštine koji ne ugrožavaju ljude ili angažovanje profesionalne pirotehnike uz sve potrebne dozvole i bezbednosne mere.

- Ako se puca, mora se znati tačno ko će da puca i u kom pravcu, to mora da bude apsolutno bezbedno. Mora da se zna i kojim oružjem i kojom municijom.

