Nakon brojnih odlaganja i prepreka, novi sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije počeće postepeno da se primenjuje od 12. oktobra. On podrazumeva biometriju, izradu profila i prelaske bez tradicionalnih pečata.

O ovoj temi za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, koji je otkrio da li će doći do još nekih promena.

Seničić je objasnio da suštinski neće doći do velikih promena za putnike:

Foto: Kurir Televizija

- Bitno je da imamo kao i do sada važeći pasoš koji važi minimum šest meseci od momenta povratka iz zemalja Evropske unije, odnosno šengenskog prostora.

Ipak, upozorava da se očekuju veće gužve na granicama zbog novih procedura.

Na graničnim prelazima, pored standardne kontrole pasoša, od putnika će se uzimati biometrijska slika lica i otisci prstiju jedne ruke.

- Formiraće se profil svakog putnika koji prelazi preko granice - rekao je Seničić.

Novi sistem beležiće elektronski datume ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, čime se ukida pečatiranje pasoša.

Ovaj sistem je važan zbog kontrole broja dana boravka. Dozvoljeni boravak u EU je 90 dana u okviru šest meseci, što je do sada bilo teško fizički pratiti.

- Sada će sam ovaj elektronski sistem to odrađivati. Ukoliko neko prekorači broj dozvoljenih dana, njemu će biti uskraćen ulaz u zemlje Evropske unije - naglasio je Seničić.

Jednom kada se profil napravi, prelazak granice biće jednostavniji.

- Naredni put prelazimo bez ikakve dalje kontrole, znači samo će se skenirati pasoš, notiraće se datum kada smo ušli automatski i mi ćemo moći odmah da prođemo - rekao je.

