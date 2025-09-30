Učenik u Sremskoj Mitrovici pretio da će uneti nož u školu, pa priveden! Građani tvrde da je svemu prethodila prepirka na društvenim mrežama
Prava drama odigrala se u OŠ "Jovan Popović" u Sremskoj Mitrovici, kada je stigla dojava da učenik sedmog razreda planira da u školu unese hladno oružje. Direktor škole je odmah obavestio nadležnog školskog policajca, a ubrzo su stigle i ekipe MUP-a, koje su reagovale u najkraćem roku.
Više detalja za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" prenela je novinarka Aleksandra Dražić
- Oružje koje se pominje nije doneto u školu, nije bilo mesta panici i sve je škola predupredila. Bila sam u kontaktu sa direktorom škole koji mi je rekao da je bezbednost prioritet. Nadležni organi uradili su sve po propisima.
Razgovarajući sa građanima Sremske Mitrovice, Dražić je došla do nezvaničnih informacija:
- Između učenika prepirka nastala na društvenim mrežama i odatle je potekla ta pretnja.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs