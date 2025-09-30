Slušaj vest

Prava drama odigrala se u OŠ "Jovan Popović" u Sremskoj Mitrovici, kada je stigla dojava da učenik sedmog razreda planira da u školu unese hladno oružje. Direktor škole je odmah obavestio nadležnog školskog policajca, a ubrzo su stigle i ekipe MUP-a, koje su reagovale u najkraćem roku.

Više detalja za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" prenela je novinarka Aleksandra Dražić

UČENIK U SREMSKOJ MITROVICI PRETIO DA ĆE UNETI NOŽ U ŠKOLU, PA PRIVEDEN! Građani tvrde da je svemu prethodila prepirka na društvenim mrežama Izvor: Kurir televizija

- Oružje koje se pominje nije doneto u školu, nije bilo mesta panici i sve je škola predupredila. Bila sam u kontaktu sa direktorom škole koji mi je rekao da je bezbednost prioritet. Nadležni organi uradili su sve po propisima.

Razgovarajući sa građanima Sremske Mitrovice, Dražić je došla do nezvaničnih informacija:

- Između učenika prepirka nastala na društvenim mrežama i odatle je potekla ta pretnja.

