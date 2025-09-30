Slušaj vest

Gde je granica tolerancije nadekvatnog ponašanja komšiluka, kako se dokumentuje problem, kome se prijavljuje i koje su stvarne sankcije, tema je o kojoj su govorili gosti jutranjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Ljubiša Banovački, predsednik Udruženja profesionalnih upravnika i Jovanka Zečević, advokat.

Iznoseći potencijalna rešenja, nadovezali su se na konkretan problem novinarke Kurir televizije Aleksandre Dražić.

Foto: Kurir Televizija

- U pitanju je podrumski deo koji je veoma blizu stanova, kako je u pitanju stara gradnja. U ovom delu zgrade često se odvijaju neke žurke i događaji koji nisu predviđeni za taj deo zgrade koji je zajednički. Nastaje buka i galama. Ovo je miran deo grada i zbog toga je moja porodica odabrala da tu živi - opisala je Dražić.

Napomenula je da se buka dešava u vreme kućnog reda, a najveći revolt izazvalo je ignorisanje svih upozorenja od strane stanara.

- Buka je postala još glasnija nakon upozorenja. Po prvi put moralo je da dođe i do reagovanja nadležnih organa.

Jedan od primera zapanjujuće buke o kojoj je govorila novinarka možete poslušati ovde:

LUMPUJU U ZAJEDNIČKOM PODRUMU ZGRADE, BUKA KAO DA SU LJUDIMA U STANU! Novinarka Kurira prolazi pakao sa komšijama - sve snimila! Na opomenu samo pojačali muziku Izvor: Kurir televizija

Koliko u ovakvim situacijama profesionalni upravnik ima prostora da deluje, otkrio je Banovački.

- Podrum je zajednički deo zgrade. Prvo pitanje je ko pušta muziku i da li je komercijalizovan taj podrum, a ovo je baš specifičan primer. Občno su to neke vešernice ili stanovi. Prva institucija kojoj se obraćate je komunalna inspekcija, oni mogu da ih legitimišu. Mi kao upravnici možemo samo da dođemo i pitamo, ali oni ne moraju da nam daju infomracije. Kada se izvrši inspekcijski pregled, tada idu mandatne kazne koje iznose 5.000 dinara. Mogu da se izriču svakog dana ukoliko se svakog dana pušta takva muzika - objašnjava Banovački.

Zečević je govorila o tome koja je razlika između prekršaja i krivičnog dela u ovakvom slučaju.

Foto: Kurir Televizija

- Ovaj vid je nešto što uznemira sve one koji žive u zgradi, naročito ukoliko postoji bahatost. Spada u vid prekršaja javnog reda i mira. Često dovodi do sledećih koraka koji izazovu ugrožavanje sigurnosti. Može da preraste i u krivičnu prijavu. Sam upravnik ne može da podnese krivične prijave u ime zgrade dok ne postoje dokazi. Ljudi su i uplašeni da se ne zameraju, ali mora da se istera do kraja, da se obavesti komunalna koja mora da ih zatekne.

Napomenula je i da je dobro napraviti snimak.

- Ako bi im se svaki dan izricale kazne, postoji indicija da će ta vrsta buke prestati.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs