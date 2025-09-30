Putnica u Nišu napustila avion pre poletanja jer su je prepale reči pilota! Otkriven tehnički kvar koji se često dešava - da li je imala razlog za strah?
Na aerodromu u Nišu, jedna putnica napustila je avion pred poletanje, nakon što je pilot rekao da su imali male tehničke poteškoće i da se nada da će sve biti u redu. Pre toga, avion je više puta ostajao bez struje, što je izazvalo nelagodu među putnicima. Pilot u penziji Stevan Ignjatović za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" objašnjava zbog čega se to dešava i da li putnici treba da budu zabrinuti.
- Ukoliko dođe do gubitka napajanja i nestanka struje, to vam je kao kada osigurač u kući pregori pa nestane struje, a onda vi dođete, stavite novi, znači negde postoji kvar u sistemu snabdevanja. Onda se u tom slučaju poziva zemaljski agregat koji se prikači na određene delove aviona i taj zemaljski agregat snabdeva avion strujom na određenoj frekvenciji, na određenoj voltaži i to traje dok ne se ne startuju motori. Kada se ustartuju motori aviona, onda avion dobija struju preko generatora koji proizvodi struju i generatora struje koji proizvodi motor koji radi - objasnio je Ignjatović.
On je istakao da, ukoliko do nestanka struje dođe i tokom leta, postoje predviđene procedure:
- Ako se dogodi situacija da dođe do nestanka struje, to je već onda tehnički problem i kvar koji ne može da se toleriše i mora avion da ostane pod nadležnošću tehničke službe. Ako se to desi u vazduhu, onda postoji procedura, generator in operativ procedura koja se na osnovu čekliste za taj problem radi i onda se startuje pomoćni agregat. Savet je da se uvek ide na prvi aerodrom na koji možete da sletite i da tehnička služba preuzme tada avion i da vidi u čemu je problem.
Na kraju je dodao da posada u ovom slučaju nije pogrešila:
- Mislim da je posada tu reagovala kako treba, da su pozvali tehničku službu koja je na aerodromu, da uz njihovu saradnju probaju da eliminišu kvar.
