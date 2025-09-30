Slušaj vest

Jednodnevni izleti iz Beograda do Novog Sada ili Topole, na primer, koštaju oko 7.000 dinara po detetu. Prošle godine od svih razreda Osnovne škole "Dragojlo Dudić" u Malom Mokrom Lugu samo su osmaci otputovali na ekskurziju.

U Osnovnoj školi "Kneginja Milica" na Novom Beogradu situacija je drugačija. Kažu da uvek imaju dovoljno zainteresovanih. Ipak, iskustva prethodnih godina govore da sve manji broj roditelja može da plati deci ekskurzije i nastavu u prirodi. O tome šta ulazi u cenu ekskurzije i mogu li aranžmani biti jeftiniji govori Zoran Serdar iz Odbora za dečiji i omladinski turizam Jute.

Policija pregleda svaki autobus pre nego što autobusi pođu na školsku ekskurziju. Foto: Shutterstock

Sredinom ove nedelje počinju đačke ekskurzije. Prema podacima MUP-a, od početka 2025. pregledan je 9.151 autobus, od čega je njih 11 bilo neispravno, 27 vozača je isključeno, a 10 njih bilo je pod dejstvom alkohola.

Na pitanje voditelja kako je moguće da deset vozača koji su planirani da budu vozači đačkih ekskurzija budu pod dejstvom alkohola, Zoran Serdar iz Odbora za dečiji i omladinski turizam Jute kaže za RTS da oni iz Jute "imaju informaciju da je bio samo jedan jedini slučaj isključivanja vozača iz saobraćaja i to u prošloj školskoj godini".

"Desilo se da je prvi vozač iz te agencije, koja je organizovala putovanje, bio isključen zbog neispravnih dokumenata, a drugi je pozvan naknadno da ga zameni. Ta agencija nije znala da je on prethodne noći konzumirao alkohol. Sutradan se pojavio, i otkriven je mali promil alkohola. Naravno, mora biti nula alkohola u krvi vozača", naveo je Serdar.

Bezbednost je na prvom mestu, policija pregleda svaki autobus pre nego što autobusi pođu na školsku ekskurziju.

Odgovarajući na pitanje da li je problem pronaći vozače, kaže da vozača ima dovoljno.

Navodi da prevoznik angažuje svoje vozače. Turističke agencije nemaju uvid koji će vozači biti do nekoliko dana pred putovanje, kada se put prijavljuje saobraćajnoj policiji, koja izlazi na teren i pregleda i kontroliše vozače i autobuse, da li su ispravni.

Kazne za agencije

Serdar ističe da postoje kazne za agencije koje ne rade prema propisima i da je neophodno obezbediti školske ekskurzije na najbolji mogući način kao i prevoz dece. Međutim, nije bilo previše situacija u prošlosti koje su se odnosile na slučajeve alkoholisanih vozača, ali je bilo slučajeva da su istekli lekarski pregledi koji moraju da traju godinu dana, kaže Serdar.

Vanredni tehnički pregledi moraju za sva vozila starija od dve godine da budu važeći minimalno 30 dana pre početka putovanja ili godinu dana za ona vozila koja su "mlađa”.

Bezbednost đaka u prevozu u brojkama Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka ove godine organizovane su 6.663 đačke ekskurzije u Srbiji. Pregledan je 9.151 autobus, od čega je njih 11 bilo neispravno. Čak 27 vozača je isključeno, 10 njih bilo je pod dejstvom alkohola a 17 bez važećih dokumenata. U Beogradu je u prethodnih devet meseci bilo je 1.885 đačkih putovanja, pregledan je 2.921 autobus, a 12 vozača nije smelo da vozi decu - zbog pozitivnog alko testa ili nevažećih dokumenata.

"Ono što je najbitnije je da se zaista kontroliše sve. Bilo je naravno propusta, imamo i mi informacije, imaju i mediji informacije, ali se zaista vodi računa i ogroman procenat, ja verujem 99 odsto autobusa je potpuno ispravno ali i onaj jedan procenat neispravnosti je previše. I treba raditi na tome da se ukine i taj jedan procenat”, podvukao je Serdar.

Preporuka o starosti autobusa

Postojala je preporuka da autobus ne sme biti stariji od pet godina do izlaženja novog pravilnika 2019. godine.

"To je bila preporuka, ne zakon. U Srbiji ne postoji veliki broj autobusa koji su stari do pet godina, niti oni apsolutno mogu da prime đačke ekskurzije, niti žele da ih prime. Autobus mora biti ispravan, mora imati vanredni tehnički pregled, mora biti ispravan”, ukazuje gost Beogradske hronike.

Prema njegovim rečima, mnogi autobusi koji su i stariji od pet i od deset godina, u zavisnosti od marke proizvodnje, na primer, "Setra" kao najskuplji i najbolji autobus, često su bolji nego oni koji su stari svega godinu dana.

"Obaveza je škole da prijavi odakle se kreće na put, u koliko sati, koji su vozači - sve se to prijavi saobraćajnoj policiji i saobraćajna policija pošalje svoje službenike na teren, sve se pregleda i ako su potpuno ispravni autobusi i vozači, tek onda može autobus da krene na put", zaključio je Serdar.

Koliko koštaju ekskurzije

Daniela Pavić, direktorka OŠ "Dragojlo Dudić" rekla je da zbog veoma visokih cena organizacije ekskurzije i nastave u prirodi, iskustva prethodnih godina govore da sve manji broj roditelja može da plati ekskurzije i nastavu u prirodi.

"Tako da prethodnih godina nismo imali dovoljan broj saglasnosti roditelja i staratelja kako bi organizovali ovaj vid obrazovno-vaspitnog rada od 5. do 7. razreda kao i od 1. do 4. razreda", dodala je direktorka.

U Osnovnoj školi "Kneginja Milica" na Novom Beogradu situacija je drugačija. Kažu da uvek imaju dovoljno zainteresovanih učenika. Prošle godine đaci drugog razreda išli su na Zlatibor.

Anita Gvero, učiteljica OŠ "Kneginja Milica" rekla je da je reč o osam dana.

"To je osam dana i to je bilo 40.000. Ali u tih 40.000 vi imate tri obroka i užinu, imate lekara koji je tamo 24 sata, imate animatore koji su sa njima stalno, tu je i učitelj koji brine o njima, prevoz, raznovrsni izleti ako su u okolini", navodi Anita Gvero.

Kako kaže, bili su oduševljeni i učenici i roditelji.

Dve noći u hotelu negde koštaju i 28.000 dinara Foto: Shutterstock, Ilustracija

Ove godine ekskurzije i nastava u prirodi biće skuplje od 10 do 15 odsto nego prošle, kažu u turističkim agencijama.

Na primer, ekskurzija za učenike osmog razreda koja bi trebalo da se održi u novembru, a koja obuhvata obilazak Manastira Ravanice, Niša, Đavolje varoši, Prolom banje i Kruševca, za dve noći u hotelu sa tri zvezdice košta 28.000 dinara. Pojedini jednodnevni izleti iznose i do 7.000 dinara po detetu. Šta sve određuje cenu?

"Moramo da naglasimo šta ulazi u cenu realizacije jednodnevne ekskurzije: autobuski prevoz, ručak, cena ulaznica za lokalitete, turistički vodič, zdravstveni radnik, osiguranje i onda dolazi i naknada za nastavno osoblje. Istakao bih da su u pojedinim lokalitetima u Srbiji cene ulaznica poskupele i do tri puta, kaže Petar Knežević, direktor turističke agencije.

"Na neke stvari može da se utiče, da iznos cene rekreativne nastave i ekskurzije budu niže, a to je ukoliko se isplata nadoknada za nastavno osoblje bude radila preko škola gde je porez na taj iznos koji se njima isplaćuje oko 10 odsto. Ako agencije budu i dalje isplaćivale nadoknadu putem ugovora o delu, na taj iznos se plaća 58 odsto", navodi Knežević.

Ekskurzija se organizuje uz prethodnu pismenu saglasnost roditelja. Po pravilu, najmanje 60 odsto učenika mora da se prijavi iz svih odeljenja istog razreda.