Novo istraživanje otkriva starosnu granicu posle koje se značajno povećava verovatnoća učešća u saobraćajnim nesrećama, što zahteva postepeno obustavljanje ove aktivnosti. Do kada u Srbiji može da se vozi, odnosno do koliko godina može da vam se izda vozačka dozvola?

Vožnja starijih osoba predstavlja veoma složeno pitanje, sa mnogo dimenzija i često suprotstavljenih mišljenja. Sa jedne strane, kako osoba stari, njeni refleksi, vid, sluh i koncentracija se pogoršavaju, što može povećati rizik na putu.

Sa druge strane, za mnoge starije osobe automobil ostaje jedino sredstvo koje im pruža nezavisnost i mogućnost da zadovolje osnovne potrebe, poput kupovine, poseta lekarima ili društvenih aktivnosti. Institucije na evropskom nivou izbegavaju donošenje jasnih odluka, ostavljajući svakoj zemlji da definiše svoju politiku.

Šta kažu istraživanja

U Srbiji, kada vozači navrše 65 godina, zakon nalaže da prolaze redovne zdravstvene preglede.

Novo istraživanje Instituta za osiguranje i bezbednost na autoputevima (IIHS) iz SAD-a dodatno naglašava zabrinutosti za rizike vožnje u trećem dobu. Prema podacima, verovatnoća smrtnih saobraćajnih nesreća značajno raste za vozače preko 70 godina.

Ljudi preko 70 godina iako voze manje kilometara, imaju veće stope smrtnosti po kilometru. Foto: Fonet

Iako voze manje kilometara, imaju veće stope smrtnosti po kilometru. Tokom perioda od 1995. do 2016. godine, vozači stariji od 70 godina povećali su prosečnu godišnju pređenu kilometražu za 65%, što ih prema analizama izlaže većim rizicima.

Statistički podaci su otkriveni - studije pokazuju da starije osobe sa ograničenim vidnim poljem imaju duplo veću verovatnoću učešća u nesrećama, dok kombinovani gubitak vida i sluha povećava rizik od smrti za 13%. Najčešće greške tiču se nedovoljnog posmatranja ili nemogućnosti pravilnog procenjivanja trenutka kada je potrebno ustupiti prvenstvo drugim vozačima.

Istraživanje ističe da s obzirom da se veliki deo vožnji odvija u urbanim oblastima i da se oko četvrtina smrtnih nesreća dešava na raskrsnicama, ove slabosti čine starije vozače mnogo ranjivijim u opasnim scenarijima na putu.

Studija naglašava ulogu porodice, ističući da ne treba čekati nesreću da bi se reagovalo. Period prilagođavanja do konačnog prestanka vožnje traje od šest meseci do dve godine, što čini blagovremenu pripremu neophodnom.

Tehnologija može biti dragoceni saveznik

Sistemi asistencije vozaču, poput upozorenja o mrtvom uglu, upozorenja o promeni trake ili automatskog kočenja, značajno smanjuju mogućnost greške. Međutim, nisu univerzalno rešenje, jer poluautonomna vožnja, iako obećava bezbednost, još nije spremna da u potpunosti zameni vozača, već više da mu olakša vožnju.

Alternativna rešenja za transport, poput usluga prevoza preko aplikacija (kao Uber), taksija ili javnog prevoza, mogu ponuditi opcije, iako često nisu jednostavne za sve starije osobe.

Šta kada dozvola istekne, a imate 65 godina

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja za one koji su napunili 65 godina, u Srbiji se produžava tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola.

Kazna za istek vozačke dozvole je 10.000 dinara Foto: Kurir

Takođe, zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja prethodne podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole, kako biste izbegli kaznu od 10.000 dinara za istek vozačke dozvole.

Ako ste napunili 65 godina i morate da produžite svoju vozačku dozvolu, očekuje vas nešto drugačija procedura. Pre svega, potrebno je odraditi lekarski pregled kako bi doktor ustanovio da li ste još uvek zdravstveno sposobni da upravljate motornim vozilom.

Cene zdravstvenih pregleda za vozače

Cene lekarskih uverenja u državnim službama iznosi oko 2.000 dinara za vozače A i B kategorije, dok u privatnim domovima zdravlja ona se kreće i do 4.000 dinara.

Kada je reč o vozačima koji su prešli 65. godinu, pre nego što se jave na lekarski pregled, moraće da uplatite taksu čija visina zavisi od zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja pregled - uglavnom iznosi između 1.500 i 3.000 dinara.

Dalja procedura je ista kao i kod standardne promene vozačke dozvole. Pre apliciranja za novu vozačku dozvolu, morate uplatiti tri naknade o kojima možete da se informišete na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova (MUP).

Cene za profesionalne vozače

Za profesionalne vozače, trošak može biti viši jer uključuje dodatne testove, kao što su elektrokardiogram (EKG), testovi na psihoaktivne supstance i druge medicinske provere.

Cene ovih pregleda mogu se kretati od 6.000 do 8.000 dinara, a u zavisnosti od specijalizacije i specifičnih zahteva, trošak može biti i veći.

Pored uplatnica i izveštaja lekara, za podnošenje zahteva za novu vozačku dozvolu biće vam potrebna i važeća lična karta, kao i stara vozačka dozvola. Svu dokumentaciju ćete predati u lokalnom sedištu MUP-a.

Lekarski izveštaj ne sme biti stariji od 6 meseci u trenutku kada odlučite da aplicirate za produženje vozačke dozvole.