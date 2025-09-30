Slušaj vest

Magle će biti i na pojedinim deonicama puteva u Sremu i Bačkoj, pored reka i u kotlinama. AMSS upozorava vozače na povremeno mokre kolovoze usled magle i slabe kiše.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju oko tri sata. 

Kurir.rs/Beta

