Magla će danas usporiti vožnju na glavnim putnim pravcima pored Kolubare, Ljiga, Požege, Jagodine, Aleksinca i Vranja, kao i na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
VOZAČI, OPREZ! AMSS upozorava na maglu i mokre kolovoze
Magle će biti i na pojedinim deonicama puteva u Sremu i Bačkoj, pored reka i u kotlinama. AMSS upozorava vozače na povremeno mokre kolovoze usled magle i slabe kiše.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju oko tri sata.
