Slušaj vest

Egipat – zemlja večne fascinacije, raskošne istorije i neprolazne topline, destinacija je koja ne prestaje da očarava putnike iz celog sveta. U svetu u kojem se prošlost i sadašnjost prepliću pod zlatnim suncem, Egipat nudi ne samo čuvene piramide i hramove, već i savršene uslove za opušten letnji odmor uz Crveno more.

Hurgada , smeštena duž zapadne obale Crvenog mora, već decenijama važi za jedno od najpopularnijih letovališta Egipta. Poznata po tirkiznom moru, peščanim plažama i raznovrsnim all inclusive resortima, Hurgada je savršen spoj opuštanja, rekreacije i egzotičnog ambijenta.

Foto: Promo

Upravo južno od centra Hurgade , u mirnijem i prostranijem delu obale, smešteni su neki od najlepših i najprostranijih hotela na ovom području. Ova regija je posebno pogodna za porodični odmor, uživanje u prirodi, sportove na vodi i duga opuštanja uz zalazak sunca.

U tom spokojnom delu južne Hurgade, tik uz privatnu plažu i ušuškan između tirkiznog mora i raskošno uređenih vrtova, nalazi se Desert Rose Resort 5★ – pravi raj za one koji traže idealan balans između porodičnog odmora, aktivnog boravka i potpunog opuštanja.

Hotelski kompleks Desert Rose Resort 5★ prostire se na impresivnih 300.000 m², nudeći prostrano i pažljivo uređeno okruženje za odmor iz snova. Hotel je prepoznatljiv po vrhunskoj usluzi, bogatom sadržaju i prelepoj peščanoj plaži.

Foto: Promo

Kompleks se sastoji od 6 smeštajnih blokova i raspolaže sa ukupno 912 moderno opremljenih jedinica. Gostima su na raspolaganju prostrani bazeni, nekoliko à la carte restorana, kao i brojni barovi koji upotpunjuju iskustvo uživanja u svakom trenutku boravka.

Hotelska plaža je lepo uređena, peščana i proteže se duž obale u dužini od oko 1 km, u obliku mirne lagune, što je čini idealnim izborom za porodice sa decom. Pored glavne lagune, gostima su na raspolaganju i dve manje plaže na otvorenom moru, kao i ponton za lakši pristup vodi.

Jedan deo plaže krasi i koralni greben, koji privlači ljubitelje ronjenja i otkrivanja bogatstva podvodnog sveta Crvenog mora. Na plaži se nalaze dva bara koji služe osvežavajuća pića i užine, a svi gosti hotela mogu besplatno koristiti peškire, ležaljke i suncobrane, uživajući u suncu i pogledu na tirkizno more.

Desert Rose Resort 5★ raspolaže sa 912 smeštajnih jedinica, koje su opremljene klima uređajem, sefom, SAT LCD televizorom, mini-barom i fenom za kosu, pružajući gostima udobnost i sve što im je potrebno za prijatan boravak.

Foto: Promo

Desert Rose Resort 5★ pruža dve vrste usluga. Prva je All Inclusive, koja podrazumeva rani doručak, doručak, ručak, večeru i kasnu večeru u formi samoposluživanja, uz izbor više jela, po pravilima hotela. U okviru ove usluge gosti imaju ograničen pristup à la carte restoranima, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u barovima, kao i užine tokom dana.

Druga opcija je Ultra All Inclusive, koja obuhvata sve što nudi All Inclusive usluga, uz dodatne pogodnosti kao što su besplatan mini bar koji se dopunjuje svakodnevno, doručak u restoranu Del Mar, neograničen pristup à la carte restoranima (jedan dnevno uz obaveznu rezervaciju), sveže ceđeni sokovi, flaša vina, besplatna sauna i jacuzzi u okviru Spa centra (jednom tokom boravka), kao i neograničena usluga pranja veša.

Foto: Promo

Desert Rose Resort 5★ raspolaže sa tri velika bazena: bazenom bez aktivnosti namenjenim gostima koji traže mir i opuštanje, olimpijskim bazenom za plivače, kao i otvorenim bazenom uz koji se svakodnevno organizuju animacije. Za najmlađe goste predviđen je deo u bazenu sa dva tobogana, dok se ljubiteljima vodenih avantura nudi aqua park sa ukupno šest tobogana.

Napomena: u periodu od 01.05. izvodiće se radovi na renoviranju soba u zgradi 3000, olimpijskog bazena, Club Soda bara i Ali Baba shisha corner u trajanju od 150 dana. Mesta na kojima se izvode radovi biće ograđena i neće biti vidljiva gostima.

Pored vodenih sadržaja, hotel nudi i brojne aktivnosti na suvom. Gostima su na raspolaganju stoni tenis i tereni za različite sportove – fudbal, boćanje, košarku, tenis i odbojku, kao i teren za odbojku na plaži. Organizovane su i brojne grupne aktivnosti poput gimnastike u vodi, zumbe, step aerobika, kao i časova trbušnog i latino plesa. Dnevni i večernji animacioni program dodatno obogaćuju boravak gostiju. Internet je besplatan u superior sobama i svim javnim prostorijama hotela.

Foto: Promo

Poseban ponos hotela Desert Rose Resort 5★ je Klub Ružica – prostor u kome deca kroz igru, umetnost i sport ne samo da se zabavljaju, već i uče važne životne vrednosti poput tolerancije, samopouzdanja, timskog duha i kreativnosti.

Program obuhvata brojne aktivnosti prilagođene svakom uzrastu: plivanje u moru i časove plivanja, mini fudbal, odbojku na plaži, različite plesove, umetničke radionice, pozorišne igre, društvene igre, kao i tematska takmičenja u pevanju, plesu, kuvanju i maskenbalu.

Večernje zabave na plaži, igre u pesku, potraga za blagom i piratske avanture dodatno obogaćuju sadržaj. Svaki dan u Klubu Ružica donosi novu temu, novo iznenađenje – i još jedan nezaboravan trenutak detinjstva.

Desert Rose Resort 5★ se nalazi u južnom delu Hurgade, na sopstvenoj plaži, na približno 10 kilometara udaljenosti od centra grada i aerodroma.

Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.