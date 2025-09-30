Slušaj vest

Grejna sezona u lokalnim samoupravama u Srbiji zvanično počinje 15. oktobra. Hladne probe u Beogradu počinju sutra. Iz Beogradskih toplana kažu da će grejanje poskupeti za šest odsto, što znači da će za stan od 60 metara kvadratnih račun biti veći za 600 dinara.

Slična situacija i u Kraljevu, lokalna toplana od gradskih vlasti traži poskupljenje od 11 odsto.

Vanja Vukić, direktor Beogradskih elektrana kaže za RTS da je sistem spreman za grejnu sezonu.

Beogradske elektrane spremne za grejnu sezonu, kaže Vukić Foto: Beograd.rs

Budući da se polovinu godine stanovi ne greju, Vukić navodi da su mogući kvarovi koji građani mogu da prijave na telefon 11-011.

Kaže da sutra počinju funkcionalne probe u toplanama "Voždovac" i "Banovo Brdo" i kotlarnicama "Šeher"i "Narodni front" koje će se završiti u obnovljenoj toplani "Miljakovac".

Da bi grejanje počelo pre 15. oktobra, prosečna dnevna temperatura morala bi da bude ispod 12 stepeni Celzijusa.

Prema Vukićevim rečima, od 1. oktobra grejanje poskupljuje šest odsto pa će za stan od 60 kvadrata račun biti veći za 600 dinara mesečno.

U maju su na adrese Beograđana u različitim delovima grada stigla obaveštenja da će ubuduće plaćati grejanje po potrošnji, a ne prema zagrevanoj površini.

Vukić kaže da će oko 85.000 stanova u prestonici Srbije preći na naplatu grejanja po potrošnji dodajući da su za ugradnju adekvatne opreme odgovorne pojedinačne stambene zajednice.

Beogradske elektrane isporučuju grejanje do podstanica Foto: Shutterstock, Pritnscreen

"Beogradske elektrane isporučuju grejanje do podstanica a na samim zgradama i stambenim zajednicama je da odluče na koji način će distribuirati toplotnu energiju, da li će ugrađivati delitelje, ventile kojim će moći da regulišu temperaturu u svojim stanovima", kaže Vukić.

Navodi da cena opreme zavisi od onih koji imaju ovlašćenje da očitavaju potrošnju po stanovima.

"Postoje licencirane firme, Beogradske elektrane ne odlučuju o ceni ugradnje delitelja ili kalorimetara i termoregulacionih ventila uz pomoć kojih građani regulišu potrošnju u svojim stanovima", dodaje Vukić.

I u Kraljevu traju probe sistema za grejanje čija toplana opslužuje sedam hiljada domaćinstava. Provere su počele još tokom leta.

Tehnički rukovodilac Toplana Kraljevo Stefan Pantović navodi da je tokom leta obavljeno pranje, čišćenje i konzervacija kotlova kao i remont toplovoda i šahtova.

"U toku je kalibracija automatike i priprema elektronske opreme. Uporedo se tim se radi punjenje sistema vodom i sekundarnih instalacija u zgradama. Krajem nedelje trebalo da počnu tople probe u zavisnosti od vremenskih prilika", navodi Pantović.

I u Kraljevu će poskupeti grejanje i to za 11 odsto, što znači da će sa sadašnjih 110 dinara po metru kubnom cena biti 122 dinara. Za stan od 60 kvadrata poskupljenje je oko 700 dinara.