Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je u najnovijoj vremenskoj prognozi da će danas biti oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim intervalima.

Uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u centralnim krajevima, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, na istoku i umeren severozapadni.

Najviša temperatura od 16 do 21 stepen.

Do subote biće umereno do potpuno oblačno i hladno, na severozapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. U četvrtak i petak padavine će u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije biti obilne. U četvrtak ujutro u brdsko - planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, a tokom dana se sneg očekuje u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Na visokim planinama na jugu doći će do stvaranja snežnog pokrivača. Dnevne temperature u većini mesta od 9 do 13 stepeni. Od nedelјe se očekuje postepeno otopljenje.

Inače, Marko Čubrilo najavio je da sutra stiže zahlađenje i da već tada na visokim planinama već može biti snega.

- Glavnu ulogu u razoju vremena od četvrtka do nedelje preuzima ciklon koji će se frormirati nad Jonskim morem i koji bi trebalo jugoistokom Balkana da se premešta dalje na istok. U njegovom hladnom, zapadnom, sektoru će doći do povlačenja vrlo hladnog vazduha iz Rusije te bi osetno zahladilo. Kao posledica toga planine Grčke, Bugarske, Rumunije, Makedonije, Albanije, juga, istoka i jugozapada Srbije, istočne BIH i severne Crne Gore mogu očekivati prvi sneg ove jeseni. Niži delovi ovih oblasti mogu očekivati vrlo obilnu kišu, na jugu ponegde uz grmljvinu. Za sada se iznad Grčke ne očekuju tako velike količine kiše kao pre nekoliko godina od ali će Grčku, južnu Bugarsku, veći deo Makedonije i jug Albanije zahvatiti vrlo obilne padavine te su lokalne poplave i pojave bujičnih tokova vrlo izgledni - napisao je Čubrilo.

Kako dalje navodi, u našem regionu severnije od Save, Dunava i zapadnije od Drine padavine su i dalje vrlo upitne jer će o njima odlučivati tačan položaj ciklona, a on će se znati tek u sredu.

- Biće vrlo hladno uz maksimume koji bi se od petak do nedelje kretali od 4 do 12 stepeni dok bi preko 900 metara nadmorske visine ceo dan bio mraz. Početkom sledeće nedelje se očekuje smirivanje vremena i razvedravanje uz vrlo hladne noći i lokalnu pojavu prizemnog mraza. Tokom dana sunčano i polako toplije, dok je novo prolazno pogoršanje moguće oko devetog oktobra.

Čubrilo najavljuje jače zahlađenje, ali napominje da neće biti drastično, te da je sneg na visokim planinama normalna pojava u ovo doba godine. Tamo gde bude jake kiše može biti lokalnih izlivanja planinskih potoka i lokalnih poplava.

