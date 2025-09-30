Slušaj vest

Uroš Božić je, između ostalog, prisustvovao i "iznošenju krvavog čaršafa", o čemu su ga pitali u podkastu.

- To je neverovatna stvar. Ne samo to, nego znaš šta mi je tu najgore - ta devojka je imala možda 14 ili 15 godina. Interesantna je priča je što su to deca poprilično i oni ako ne znaju kako se to radi, babe uđu pa guraju i pomažu da se to uradi. Ja to nisam mogao da verujem, dok se nisam uverio svojim očima - izjavio je Uroš.

Uroš Božić otrkio jezive običaje na romskim svadbama Foto: PrintscreenYoutube/ Pavle Dejanic

Na kraju je otkrio i da, ako su domaćini "zadovoljni krvavom posteljinom", tek onda nastaje slavlje.

Vratili mladu jer nije bila nevina

- Zamisli kad babe tamo guraju i potpomažu da se to desi. Onda izlaze i kreće slavlje, ali to je neka njihova tradicija, ne treba im to zameriti. Oni imaju razlog zašto to rade, ja sam baš protivnik toga da se se komentariše kao "jaoj, pa to je užas i to", pa to je njihova stvar, oni imaju pravo na to. Možda mi to ne razumemo, ali oni razumeju - ispričao je Uros Božić, a onda otkrio da je jedna porodica posle prve bračne noći vratila mladu.