Na deonici autoputa Miloš Veliki, između petlje Pakovraće i petlje Prilipac, do četvrtka će biti zatvoreni tuneli Lazi i Munjino brdo zbog provere sistema automatskog upravljanja. Testiranje uključuje realne simulacije vanrednih situacija poput saobraćajnih nesreća, požara, pojave dima, evakuacije, kao i aktivaciju ventilacije i signalizacije.

Ove provere deo su probnog perioda nove deonice koji ističe 6. oktobra. Prema rečima Andrije Kunarca, koordinatora svih aktivnosti izvođača na deonici Pakovraće – Požega, bezbednost tunela nikada nije bila dovedena u pitanje.

– Tunel je, naravno, bio bezbedan i prilikom puštanja. To nije samo moje mišljenje, na ovom projektu radilo je više od stotinu inženjera različitih struka. Mi smo svojim znanjem i iskustvom, potpisima potvrdili da je tunel i pre prvog puštanja bio apsolutno bezbedan, rekao je Kunarac za RINU.

On je pojasnio da je zatvaranje sprovedeno u trajanju od četiri dana kako bi se ceo sistem što brže i potpunije ispitao:

– Imali smo opciju da radimo zatvaranje u periodima od po 15 minuta, ali bi to značajno odužilo čitavo testiranje. Kompletno automatsko upravljanje biće testirano u naredna četiri dana kako bi sve bilo lakše i brže za same korisnike, dodaje Kunarac.

Foto: RINA

On naglašava da je ovakva praksa standard i u evropskim zemljama:

– Praksa i u Evropi je da se vrši potpuna obustava zbog bezbednosti i korisnika, ali prvenstveno ljudi koji na tim sistemima rade. Zato smo morali da u ovom trenutku, najkraće moguće četiri dana, izvršimo obustavu. U budućnosti ćemo, na šestomesečnim pregledima na koje nas zakon obavezuje, takođe vršiti obustavu, kazao je Kunarac.

Na pitanje da li je testiranje moglo biti završeno pre nego što je deonica puštena u saobraćaj, Kunarac je bio jasan:

– Testiranja koja su mogla i morala biti obavljena pre puštanja u saobraćaj deonice su i izvršena. Svi sigurnosni sistemi su u skladu sa zakonskim okvirom Republike Srbije istestirani i potvrđeni sertifikatima od nadležnih tela koja potvrđuje ispravnost.

Foto: RINA

Kako je dodao, termin je odabran u periodu smanjenog saobraćaja:

– Taj proces zahteva i vreme, ali na neki način i uživo testiranje. Ono što je važno da to ne ugrožava ni korisnike, ni ljude koji na tome rade. Termin testiranja opredeljen je upravo za ovo doba godine kada je intenzitet saobraćaja najmanji. Imamo 70% manji protok vozila nego u letnjem periodu, pa je uticaj na vozače sveden na minimum, rekao je Ivan Terzić pomoćnik direktora Puteva Srbije.

Tokom trajanja radova alternativni pravac za vozače je deonica Pakovraće – Požega kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru. Testiranja će biti završena u četvrtak, 2. oktobra, a već od narednog vikenda biće omogućeno potpuno korišćenje deonice od Pakovraća do Požege.