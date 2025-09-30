Slušaj vest

Dok Evropa beleži ozbiljan rast u oblasti onlajn obrazovanja, Srbija i dalje kaska za prosekom. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2024. godinu, svega 11% građana Srbije pohađalo je neki onlajn kurs, dok je u Evropskoj uniji taj procenat 18%.

Posebno zabrinjava podatak da je čak 40% zaposlenih želelo da se usavršava, ali ih u tome sprečavaju porodične obaveze, radno vreme ili troškovi kurseva. Drugim rečima, volja postoji, ali prepreke su prevelike, navodi se u analizi Infostuda i njegove onlajn platforme za učenje Krojačeva škola o trendovima onlajn učenja u Srbiji i benefitima koje kompanije najčešće nude zaposlenima.

Fleksibilnost učenja od kuće ili kancelarije donosi koristi Foto: Shutterstock

Edukacija ispred privatnog osiguranja i tim bildinga

Ipak, situacija izgleda drugačije kada pogledamo poslodavce. Analiza kompanijskih profila na sajtu Poslovi Infostud pokazuje da čak 82% firmi ističe edukaciju i profesionalni razvoj kao benefit za svoje zaposlene. To znači da je ulaganje u znanje među najčešćim pogodnostima koje poslodavci koriste kako bi privukli i zadržali kvalitetne kadrove, ispred timskih druženja ili čak privatnog zdravstvenog osiguranja. Najviše se ističu srednje i velike kompanije koje zapošljavaju visoko kvalifikovane radnike, jer upravo kod njih edukacija i konferencije zauzimaju ključno mesto.

U toj tački se otvara prostor da onlajn kursevi postanu most između želje zaposlenih da se usavršavaju i spremnosti kompanija da im to omoguće. Fleksibilnost učenja od kuće ili kancelarije, dostupnost na telefonu i niža cena u poređenju sa tradicionalnim edukacijama, direktno odgovaraju na najveće barijere koje zaposleni u Srbiji danas imaju.

Edukacija postaje ključ zadržavanja kadrova

Srbija trenutno zaostaje za evropskim prosekom kada je reč o individualnom onlajn učenju, ali istovremeno kompanije šalju drugačiju poruku, da je znanje vrednost koja se sve više ceni i koja postaje važan deo employer brandinga. Ako se ove dve strane spoje, želja zaposlenih i spremnost poslodavaca - onlajn edukacija može postati jedan od ključnih pokretača razvoja tržišta rada u narednim godinama, zaključak je analize.