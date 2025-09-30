Slušaj vest

Društvene mreže, a zatim i mediji, bili su usijani ovih dana nakon što je isplivao snimak jezivog vršnjačkog nasilja u Zaječaru.

Naime, dve devojčice su na zaječarskom groblju tukle treću devojčicu, a jedan dečak je sve to snimao dok se u pozadini čuo njegov glas.

- Ubrzo smo identifikovali učesnike ovog nemilog događaja. Sudija za maloletnike Višeg suda u Zaječaru je sve njih saslušao. Istraga je u toku, trebaju se saslušati svedoci, u koordinaciji smo sa gradskim centrom za socijalni rad - saznajemo od nadležnih.

Kako su ispričali pred sudijom, dečak je na prevaru doveo jednu devojčicu na zaječarsko groblje. Tu su ih, po prethodnom dogovoru sa ovim dečakom, dočekale dve devojčice koje su, kako se vidi na snimku, najpre uvrnule ruku nedužnoj trećoj devojčici, zatim je udarale dok nije pala na zemlju, a onda je šutirale po telu i glavi.

- Nažalost, i dečak i dve napasnice su nam odranije poznati po sličnim delima. Međutim, jedna od devojčica ima 13 godina i zbog toga što je mlađa od 14 godina ona po zakonu ne može biti procesuirana. Dečak ima 15 godina, druga devojčica nasilnica uskoro će napuniti 15 godina i njih dvoje se mogu prcesuirati - saznajemo od nadležnih.

Na saslušanju, svo troje maloletnika su priznali delo i detaljno ispričali kako je bilo.

- Viši sud u Zaječaru, sudija za maloletnike, doneo je rešenje da se dvoje nasilnika, 15-godišnji dečak i devojčica koja će ubrzo napuniti isto toliko godina, izmeste iz svojih porodica. Sudija je odlučio da se njih dvoje smeste u Zavod za vaspitanje dece i omladine u Knjaževcu (popravni dom) na rok do mesec dana. U međuvremenu će se sakupiti dokazi, saslušati preostali svedoci, Centar za socijalni rad će odraditi zakonske norme i nakon toga biće doneta konačna presuda šta će biti sa ovo dvoje maloletnika koji su sada u Domu u Knjaževcu. O njihovoj daljoj sudbini odlučiće Veće za maloletnike Višeg suda u Zaječaru - saznajemo od nadležnih nezvanično.