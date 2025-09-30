Slušaj vest

U Čačku je održana humanitarna akcija "Zlatni septembar", sa ciljem prikupljanja novca za decu obolelu od raka. Radionicu za najmladje organizovala je Kancelarija za mlade uz podršku brojnih Čačana.

Već godinama unazad, Kancelarija za mlade u Čačku je bliski saradnik udruženja roditelja dece obolele od raka. Sve akcije su humanitarnog karaktera. kao što i program održan na gradskom trgu.

Darko Vujaković Foto: Kurir Televizija

- Danas smo na trgu za naše najmlađe pripremili ovaj program. Doveli smo Miki i Mini maskote. Svi ljudi koji su uključeni, stvarno su izašli u susret od srca da pomognu. Neki su dali novac, onako, bez ikakvih razmišljanja.Imamo tu neki materijal koji je poslao Nurdor koji se prodaje po nekim simboličnim cenama, ali stvarno građani uredno daju novce i uopšte ne gledaju na cenu, nego daju od srca - kaže Darko Vujaković, koordinator Kancelarije za mlade.

U okviru ove humanitarne manifestacije održane su kreativne radionice, druženje sa maskotama i oslikavanje po licu, što su radili volonteri Kancelarije za mlade.

Nina Nikolić Foto: Kurir Televizija

- Danas smo došli na ideju da uz pomoć tehnika crtanja po licu pomognemo deci oboleloj od raka. Za crtanje koristimo specijalne boje namenjene za dečje lice. Imamo četkice, palete i crtamo. Obično crtamo likove iz crtanih filmova Nindža kornjače, Super heroji Betman i Spajderman, a za devojčice imamo Princeze, Mace, Helou Kiti i Buba Marice. Drago mi je što im se sviđa današnja ideja za pomaganje - kaže Nina Nikolić, volonterka.

Drugi deo akcije, Zlatni septembar, održan je u okviru Čačanskog polumaratona, a potom i humanitarna prodaja. Sav prihod namenjen je deci koja boluju od raka.

