S obzirom na najavljeno zahlađenje koje nas očekuje do kraja ove nedelje mnogi građani koji se greju na struju moraće da uključe grejna tela kako bi zagrejali domove. To, međutim, najavljuje i veće račune za električnu energiju, što dodatno opterećuje kućni budžet. Ipak, stručnjaci poručuju da uz nekoliko jednostavnih navika i pravilan način korišćenja kućnih uređaja, ušteda može biti značajna.

Minimalna ušteda je do 20 odsto, a ukoliko malo više obratimo pažnju i potrudimo se trošak može biti i upola manji. Ukoliko ne znate odakle da počnete sa štednjom struje, analizirajte svoje troškove, dobro proučite ko su "energetski vampiri" u vašem domu, a uređaji koji generalno najviše troše struju su klima uređaji, bojler, šporet, frižider, sijalice...

Klima

Ukoliko imate klima uređaj u vašem stanu ili kući neka vam praksa bude njihovo isključivanje kada ne boravite u domu. Termostat uvek podesite na višu temperaturu, tako da ne mora da bude na 23 stepena, na primer može da bude na 25, to će vam pomoći da uštedite energiju za tri do pet odsto.

Kako uštedeti struju na klimi Foto: Shutterstock

Frižider

Električna energija se može uštedeti i na frižideru pa zato ne bi trebalo predugo otvarati vrata frižidra jer će mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

Bojler

Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite zelenu tarifu i da njime vodu zagrevate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrevanja što dovodi do veće potrošnje struje.

Sijalice, šporet i rerna

Kod porodica koje imaju više članova čest je slučaj da se svakodnevno pripremaju obroci, pored toga što to oduzima dosta vremena, podrazumeva i veliku potrošnju struje.

Kada koristite rernu ključno je da izbegavate njeno otvaranje tokom pečenja, još jedna od mogćnosti je pogodnost koju nude svi moderni uređaji, pa tako i rerna, iskoristite i pecite dva jela u njoj. Time štedite i vreme i struju. Ranije je isključite i ostavite jelo da se dopeče na toploti dok se rerna hladi.

Kako ušteeti struju na električnom šporetu Foto: Shutterstock

Kada govorimo o ringlama i kuvanju hrane na njima, ključna stvar je da veličina šerpe odgovara i velični ringle, da se bespotrebna energija ne bi rasipala, šerpe koje imaju deblje dno, čuvaju energiju jer se hrana u njima brže sprema.

Ključna stvar - prozori

Prozori takođe mogu često da budu odgovorni za gubitak toplote iz prostorije, kao i za veliku potrošnju energije. Ukoliko imate stare prozore zbog kojih dolazi do gubitka toplote postoji par saveta kako da rešite problem. Proverite šarke i brave na prozorima. Ponekad su labavi ili jednostavno oštećeni od korišćenja i višegodišnjeg habanja tako je samo neophodno zameniti ih. Sledeći potez koji će vam olakšati zimske dane u prostoru sa starim prozorima je lepljenje dihtung trake na prozorsko krilo ili ram. Stari prozori vremeno počinju da se vitopere pogotovo ukoliko su od drveta, mada promeni oblika ne odolevaju ni drugi materijali.

Prozori takođe mogu biti rasopnik energije Foto: Profimedia