Iz vikenda u vikend novine i portali puni su vesti o saobraćajnim nesrećama gde su glavni akteri mladi vozači. Od početka godine stradalo je više od 70 ljudi mlađih od 30 godina.

Dok statistika upozorava, stručnjaci poručuju da bi spas moglo da donese ograničenje brzine na 30 kilometara na sat, ali i strožije kazne za nevezivanje pojasa.

O tome, ali i šta bi trebalo da znate o vašem automobilu pre nego što odete na tehnički pregled i koji auto kupiti početniku govprio je automobilista Čeda Brkić:

- Zona 30 je uvek mač sa dve oštrice. Ona će dati bezbednost po ljudske živote, koji su najvažniji, ali ta mala brzina povećava i zagađenje. Međutim, ta zona 30 je jedan od elemenata povećanja bezbednosti i tu nema diskusije. Kada se nešto uvede i propiše, vozači shvataju da nema potrebe za većom brzinom. To neće ići lako ali moramo nešto da preuzmemo. A žrtve prošlih nedelja su alarm za sve nas, roditelji, nastavnici, svi moraju da reaguje. Treba da se vrati saobraćajna kultura. Ranije se više obraćala pažnja na sve to - kaže Brkić i dodaje:

- Neko mora da analizira našu situaciju i da odluči šta valja, a šta ne valja. Od malena treba da se uče pravila. Policajci su na terenu u zoni 30, gde je škola, samo u septembru. To treba da važi cele godine, a ne samo za te prvačiće. U nekim zemljama su zonu 30 uveli preko noći i bilo je dostaproblema, ali su postepeno svi prihvatili novi način rada. Mora da se počne od nečega. Kreće loše vreme i klizavi kolovizi, šta će biti kada padne sne? Dolazi period kada će biti skrivenih susnežica, inja i leda i to je najopasnije. Ima dosta površina koje su sakrivene i gde sunce prodre kasno. U toku noći se stvori to inje koje je najopasnije.

Telefoni - najveća opasnost

- Telefoni su velika opasnost za saobraćaj. Odvlači mnogo pažnje i vodi nas u smrt. Ne samo mladi, svi koriste telefone. Stručnjaci za saobraćaj semoraju uključiti i primeniti svoja iskustva na naše puteve i ulice. Džaba nama brza deonica autoputa, kada smo sve vreme na telefonu.

