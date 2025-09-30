"OVO JE ŽILA KUCAVICA DONJEG KRAJINCA I SIMBOL NOVOG POČETKA ZA MEŠTANE" Ministarka Stamenkovski obišla most u Jablaničkom okrugu na kom su završeni radovi
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je most u selu Donje Krajince, u Jablaničkom okrugu, na kojem su nedavno završeni radovi.
Ona je podsetila da je gradnja mosta započeta još 2008. godine, ali da se više od 17 godina čekalo da bude i završena. To je, kako je navela, izazvalo velike probleme stanovnicima. Poljoprivrednici su bili primorani da zapostavljaju svoja imanja, vinogradi su zarasli u šumu, a mnoge porodice su napuštale stočarstvo.
„Ovaj most je žila kucavica Donjeg Krajinca i simbol novog početka za meštane. Njegovom izgradnjom udahnuli smo nov život ovom kraju i omogućili poljoprivrednicima da brže i lakše stignu do svojih njiva. Ovo je najmanje što smo mogli da učinimo za ljude koji su vekovima hranitelji Srbije“, poručila je Đurđević Stamenkovski.
Ministarka je zahvalila predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na razumevanju i podršci ovoj inicijativi, ističući da je vrednost investicije iznosila više od 100 miliona dinara.
„Bila sam ovde pre pet godina i uvidela koliko je važno da se radovi završe. Prenela sam predsedniku inicijativu i dobili smo podršku za ovaj projekat. Želim da što više dece i omladine prolazi ovim mostom, da se vaše selo nikada ne ugasi i da ove plodne njive i vinogradi ponovo budu obrađeni kao nekada“, dodala je Đurđević Stamenkovski.
Takođe, kako bi se olakšao život ljudi koji žive u ovom kraju, urađen je i put koji povezuje sela Donje Krajince, Gornje Krajince, Zloćudovo, Nomanicu, Mršatane, Manojlovce i Biljanicu.