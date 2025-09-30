Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je most u selu Donje Krajince, u Jablaničkom okrugu, na kojem su nedavno završeni radovi.

Ona je podsetila da je gradnja mosta započeta još 2008. godine, ali da se više od 17 godina čekalo da bude i završena. To je, kako je navela, izazvalo velike probleme stanovnicima. Poljoprivrednici su bili primorani da zapostavljaju svoja imanja, vinogradi su zarasli u šumu, a mnoge porodice su napuštale stočarstvo.

Ministarka obišla most i razgovarala sa meštanima Foto: Ministarstvo za rad

„Ovaj most je žila kucavica Donjeg Krajinca i simbol novog početka za meštane. Njegovom izgradnjom udahnuli smo nov život ovom kraju i omogućili poljoprivrednicima da brže i lakše stignu do svojih njiva. Ovo je najmanje što smo mogli da učinimo za ljude koji su vekovima hranitelji Srbije“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Meštani oduševljeni Foto: Ministarstvo za rad

Ministarka je zahvalila predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na razumevanju i podršci ovoj inicijativi, ističući da je vrednost investicije iznosila više od 100 miliona dinara.

„Bila sam ovde pre pet godina i uvidela koliko je važno da se radovi završe. Prenela sam predsedniku inicijativu i dobili smo podršku za ovaj projekat. Želim da što više dece i omladine prolazi ovim mostom, da se vaše selo nikada ne ugasi i da ove plodne njive i vinogradi ponovo budu obrađeni kao nekada“, dodala je Đurđević Stamenkovski.

Most nekad i sad Foto: Ministarstvo za rad

Takođe, kako bi se olakšao život ljudi koji žive u ovom kraju, urađen je i put koji povezuje sela Donje Krajince, Gornje Krajince, Zloćudovo, Nomanicu, Mršatane, Manojlovce i Biljanicu.