Potpisan sporazum o uspostavljanju UNESKO Nacionalnog centra Međunarodnog instituta za onlajn obrazovanje (IIOE - International Institute of Online Education) na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača u Beogradu Univerzitet u Beogradu, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu i UNESKO Međunarodni centar za inovacije u visokom obrazovanju (UNESCO-ICHEI) potpisali su sporazum o uspostavljanju UNESKO Nacionalnog centra na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

U saopštenju Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu navodi se da Centar za robotiku i veštačku inteligenciju na tom fakultetu potpisivanjem ovog sporazuma postaje prvi nacionalni UNESKO Međunarodni centar za onlajn obrazovanje u Evropi. Centar je uspostavljen uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije.

- Centar je smešten na ovom fakultetu i biće centralna jedinica za digitalnu transformaciju visokog obrazovanja u Srbiji, kroz delovanje Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju (CRAIE). Njegov zadatak je razvoj kurseva, obuka i istraživanja, kao i povezivanje Srbije sa globalnom mrežom partnera UNESCO-ICHEI. Istovremeno stvaramo nove mogućnosti za naše studente, nastavnike i istraživače - rekao je dekan Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača prof. dr Danimir Mandić.

Srbija lider u digitalnom obrazovanju

On je ocenio da je ovo važno kako za ovu visokoškolsku ustanovu, tako i za Univerzitet u celini i da je to prilika da pokažemo da Srbija može biti lider u digitalnom obrazovanju. Prema njegovim rečima, posebno je značajno što ova inicijativa nastaje u vremenu intenzivnog korišćenja savremene nastavne tehnologije i veštačke inteligencije.