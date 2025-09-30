Slušaj vest

Vakcinacija protiv sezonskog gripa će otpočeti 6. oktobra 2025. godine, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, saopštio je Institut za javno zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su sledeće kategorije:

1. trudnice;

2. lica starija od šest meseci života sa određenim hroničnim poremećajima;

3. lica starija od 65 godina;

4. članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.

Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Kad počinje vakcinacija protiv gripa Foto: Shutterstock

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama.

Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa.

Imunitet se stiče posle tri nedelje

Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone.

Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.