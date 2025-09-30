Slušaj vest

Srbija korača ka sistemu obrazovanja u kome svako dete ima jednake šanse za kvalitetno obrazovanje, istaknuto je u Domu Narodne Skupštine tokom predstavljanja Izveštaja o inkluzivnom obrazovanju u Republici Srbiji za period od 2022. do 2024. godine.

Izveštaj pokazuje značajan napredak u oblasti dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za svu decu u proteklom periodu, ali i ukazuje na dalje pravce razvoja inkluzivnog obrazovanja u našoj zemlji.

Šef Kabineta ministra prosvete Slađana Nikolić istakla je da se u sistemu obrazovanja u Srbiji posebna pažnja posvećuje deci iz osetljivih grupa, uključujući decu sa smetnjama u razvoju, učenike migrante, kao i učenike iz romske zajednice.

- Inkluzivno obrazovanje nije samo reforma, već zajednički zadatak i obaveza. Škole su osnažene da primene individualizovane mere, praćenje potreba i mehanizme podrške za sve učenike. Nastavljen je rad interresornih komisija i unapređivanje monitoringa i prikupljanja

podataka kako bi svaka škola bila mesto u kome učenici dobijaju znanje, podršku i jednaku šansu da razvijaju svoje potencijale, jer svako dete nam je važno - kazala je ona.

Nikolić je istakla da će Srbija nastaviti da unapređuje sistem inkluzivnog obrazovanja u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2030. godine, između ostalog, kroz dalje jačanje saradnje između obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva, ali i kroz unapređivanje i održivo finansiranje resursnih centara.

Predstavljajući izveštaj pomoćnica ministra prosvete prof. dr Snežana Vuković navela je da je formirano trinaest resursnih centara koji pružaju podršku za oko 4.000 učenika i oko 1.600 zaposlenih u školama, kao i da je pet resursnih centara opremljeno sa više od 3.600 jedinica asistivne tehnologije.

- Povećan je broj pedagoških asistenata za podršku učenicima romske nacionalne manjine na više od 280, a broj učenika koji se obrazuju po individualnim planovima dostigao je 20.596. Osim toga angažovano je više od 330 savetnika – spoljnih saradnika, od kojih je 41 specijalizovano za inkluzivno obrazovanje - navela je Vuković.

Ona je istakla da se kontinuirano unapređuje kvalitet inkluzivnog obrazovanja. Dodala je i da su kreirane nacionalne mreže i asocijacije i uspostavljena saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama civilnog društva, kao i da se kontinuirano grade kapaciteti

zaposlenih za obrazovnu podršku i unapređuju sistemi podrške za decu i porodice.

Prema njenim rečima, izveštaj je rezultat kontinuiranog i sistemskog rada svih aktera u obrazovnom sistemu Srbije i svedočanstvo opredeljenosti Ministarstva prosvete da svaki učenik, bez obzira na lične, socijalne ili ekonomske okolnosti, ima jednaku šansu za kvalitetno obrazovanje.

Predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Marko Atlagić pohvalio je dobre rezultate u inkluzivnom obrazovanju i istakao da je ključno da se nastavi sa unapređivanjem sistema kako bi sva deca dobila jednaku šansu.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačova istakla je da je za Evropsku uniju kvalitet i inkluzija je u samom srcu vizije obrazovanja.

- Obrazovanje je više od akademskog postignuća – ono je način za dostizanje za jednakost i društvene kohezije. Posvećenost da se svakom pojedincu obezbedi prilika da raste i da doprinese društvu. Nadam se da će nove mogućnosti, poput Garancije za decu koja se promoviše i u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu, pomoći u pronalaženju novih, delotvornih i efikasnih rešenja za podršku svakom detetu - rekla je zamenica šefa Delegacije EU.

Direktorka UNICEFa Dejana Kostadinova navela je da inkluzivno obrazovanje nije sporedan projekat.

- Ono je jedina budućnost obrazovanja u svakom raznolikom društvu i zahteva snažne politike i resurse da bi postalo u potpunosti deo obrazovnog sistema u Srbiji. Ohrabrujuće je što su inkluzivne prakse, poput onih koje sprovode Resursni centri kao vid podrške redovnim školama, već unapređene i mogu da usmere buduće zakonodavstvo - istakla je direktorka UNICEFa u Srbiji.