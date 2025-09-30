Slušaj vest

Živko Jovanović iz Beograda poslao je demanti teksta koji je izašao 20. septembra 2025. na portalu kurir.rs pod nazivom: "Odgovor na informaciju Želimira Crnobrnje: Isplatio sam novac za kupljenu parcelu".

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Bravo za Vulkanizera.

Takođe ga ne sprečava sudska Odluka da preti repetiranim pištoljem dana 11.09.2025. godine, kada je blokirao Ibarsku magistralu 25 km puna 4 sata.

Tada je počinio niz krivičnih dela od kojih Vam navodim samo tri:

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Član 348 stav 4.

(1) Ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje, konvertibilno ili onesposobljeno oružje, njegove delove, municiju, eksplozivne materije ili minsko-eksplozivna sredstva,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ko neovlašćeno nosi predmete dela iz st. 1. i 2. ovog člana,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

Član 138 stav 3. Krivičnog zakonika – Ugrožavanje sigurnosti

(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema više lica ili ako je delo izazvalo uznemirenost građana ili druge teške posledice,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema predsedniku Republike, narodnom poslaniku, predsedniku Vlade, članovima Vlade, sudiji Ustavnog suda, sudiji, javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca, advokatu, policijskom službeniku i licu koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, vezai sa poslovima koje obavlja,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Član 23 stav 2.

Ko preti da će napasti, pokuša da napadne ili napadne ili na drugi način ometa službeno lice nadležnog organa iz člana 2. ovog zakona u vršenju službene dužnosti – kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.



Da je vlasnik placa 2814/3 pored placa koji je predmet izvršenja ni to nije tačno.

Crnobrnja je SAMO SUVLASNIK sa 2/8 udelа.

DOKAZ: IZVOD IZ KATASTRA NEPOKRETNOSTI 2814/3

Gde se vrlo jasno vidi da je na pomenutoj parceli 7 suvlasnika.

Dalje, da nije bilo nikakvih zabeležbi kako Crnobrnja tvrdi na placu 2813/3 koji je predmet izvršenja dostavljam sledeći

DOKAZ: IZVOD IZ KATASTRA NEPOKRETNOSTI za plac 2813/3

Gde se jasno vidi samo jedna zabeležba iz 2011 godine, koju je sam podneo Agim Ukić da bi sprečio bespravnu gradnju gde je Crnibnrnja počeo bespravno da zida na placu Agima Ukića koji je vlasnik placa., jer mu nije isplatio celokupnu sumu za navedeni plac, odnosno ostao je dužan još 45.000 evra, kao što sam i rekao u gostovanju na Vašoj televiziji.

Sve ostale zabeležbe su nastale od 2022 godine, kada smo krenuli u postupak izvršenja, kao što sam i rekao u gostovanju kod Vas 11.09.2025. godine.

Dakle, ostao je dužan još 45.000 evra, kao je i sam rekao uživo na tv prenosu, a kako je to i sam POTVRDIO, A I SAM Agim Ukić u višegodišnjem sudskom procesu koji je Crnobrnja vodio protiv vlasnika placa Agima Ukića.

DOKAZ: Zapisnik sa navedene parnice pod brojem P br. 1045/2014 od dana 05.10.2016. godine, u kojoj je iskaz dao i prethodni vlasnik placa izvesni Mojičević Aleksandar, gde jasno piše na strani 5. da je Mojičević tražio 170.000 evra za plac.

Pa citiram iskaz Agima Ukića:

„Nikakve dilema nije bilo za stolom da je postignut dogovor u pogledu kupoprodajne cene za 150.000 evra Tužilac je video Ugovor, video je da sam ja to platio100.000 evra, znao je da sam uložio, samo je bilo pitanje da li sam uložio 15 ili 20.000 evra, i uopšte nije bilo dileme da je kupoprodajna cena 150.000 evra. To je jasno i glasno rečeno.“

Napominjem da je gore navedeni sudski postupak Crnobrnja već izgubio pred Višim sudom u Beogradu.

DOKAZ: Izvod Toka Predmeta sa portala Višeg suda za navedeni spor, u kome se jasno vidi šta je Pravosnažna odluka suda. Besmislena tužba i zahtev za Privremene mere ODBIJEN dana 29.09.2017 godine.

Pa mu to nije bilo dosta, pa ponovo pokreće besmisleni Predlog PRED višim sudom za određivanje Privremene mere i sud naravno donosi sledeće Rešenje:

• „ODBIJA SE kao NEOSNOVAN predlog tužioca Želimira Crnobrnja iz Beograda kojim je traženo da sud odredi privremenu meru na taj način ...“ će zabraniti tuženom Draganu Lukiću iz Markovca

DA RASPOLAŽE I OPTERETI NEPOKRETNOST …

DOKAZ: Rešenje Višeg suda pod brojem 7 P br. 516/24 od dana 18.04.2024. godine.

To sam sve rekao u gostovanju na Vašoj televiziji.

Takođe u istom Rešenju na strani 6. prvi pasus pri dnu Agim Ukić kaže:

CITIRAM:

• „Ja sam sada spreman da tužiocu vratim novac, sve ono što je platio…“

Kao što se iz navedenog parničnog postupka vidi, tuženi Ukić je čak i bio spreman odmah da vrati novac Crnobrnji, i to jasno rekao u sudu…

Dakle, nije sporno da je Želimir Crnobrnja platio 105.000 evra.

Sporno je što nije isplatio celokupnu sumu od 150.000 evra, odnosno ostao je DUŽAN još 45.000 evra, što je i sam rekao u prenosu uživo na televiziji, koju smo emisiju snimili, i svaku sledeću na kojoj su gostovali Želimir Crnobrnja i Grgur Pravni…

Dakle, navedeni gospodin Vulkanizer sa Ibarske magistrale je sve postupke izgubio i to pred Višim sudom, i od Agima Ukića, i od Dragana Lukića, pa je sada ponovo pokrenuo besmisleni predlog po istom osnovu, koji ne može opet izgubiti, zato što to kaže Zakon o Izvršenju i obezbeđenju koji precizno definiše kada je Privremena mera dozvoljena a kada nije.

Svi navodi iz njegove besmislene tužbe su nedozvoljeni, a pored svega Zakon o izvršenju

Član 455. st. 2. kaže:

Nedozvoljenost privremene mere

• Nije dozvoljeno određivanje privremene mere kojom bi se zabranilo sprovođenje izvršenja.

Sve gore navedeno znaju i njegovi advokati, koji čak više neće da izlaze na Izvršenje jer znaju da ne mogu da brane nešto što je NEODBRANJIVO, jer jednostavno neće se blamirati i da stoje pored Želimira na Ibarskoj magistrali koji ne poštuje sudske Odluke već, ako mu se sudska Odluka NE SVIĐA stvar rešava PIŠTOLJEM sa 5 metaka, od kojih je jedan u cevi.

Dakle, svakog ko je bio u kontaktu sa gospodinom Vulkanizerom sa Ibarske magistrale isti je tužio i izgubio Pravosnažno.

Jedino još nije tužio Mikija Mausa i Paju Patka, ali to ga ne sprečava da tuži opet po osnovu…

Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana, učinilac službenom licu preti upotrebom oružja, ili se maši za oružje, ili mu nanese laku telesnu povredu – kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

Zamislimo samo da se ovo dogodilo u Americi, odnosno da je čuveni Vulkanizer repetirаo pištolj pred Američkom policijom?

Šta bi tada bilo sa Vulkanizerom?

Policija bi obavestila njegovu porodicu gde da preuzme njegove ostatke, kao što je nedavno rekao Šerif iz Floride u prenosu uživo koji smo svi gledali, pa Vam DOSTAVLJAM kao

DOKAZ: Izjava Šerifa Ajvija okruga Brevard – Florida – Izvor: Blic

• „Ako opkolite automobil u okrugu Brevard i ne dozvoljavate vozaču da se pomeri, najverovatnije ćete biti pregženi i vući će vas preko ulice. Ako nas pljunete, ići ćete u bolnicu i u zatvor. Ako udarite nekog od nas, ići ćete u bolnicu i zatvor, i najverovatnije će te uješti jedan od naših velikih, lepih pasa koje imamo. Ako bacite ciglu, Molotovljev koktel ili uperite pištolj u jednog od naših zamenika šerifa, obavestićemo tvoju porodicu gde da preuzme tvoje posmrtne ostatke. Jer ćemo te ubiti. Ne igramo se.“ – poručio je Ajvi demonstrantima.

Tako postupa policija, (koja nije korumpirana) sa počiniocima takvih krivičnih dela, a ne kao ova naša iz PS ŽELEZNIK, čiji pripadnici uzimaju gume besplatno od svog prijatelja Vulkanizera.

Navodno 10 policajaca ne može da izbaci jednog vulkanizera koji je okupirao tuđu imovinu…

Zašto ova policija koja nam je pružala „asistenciju“ nije obavljala svoje dužnosti u skladu sa zakonom?

Zato što su korumpirani.

Jedan od policajaca iz PS Železnik je na jednom od izvršenja, mislim da je bilo četvrto ili peto, ne znajući ko sam, rekao:

CITIRAM:

• „Brate, svi mi od Barajeva do Železnika uzimamo od njega (Vulkanizera) gume besplatno…“

Protiv istih tih policajaca sam lično podneo Prigovor Unutrašnjoj kontroli policije, koja je postupila po mom Prigovoru i sve policajce koji su tada bili prisutni kaznila.

Da poznaje sve te policajce 20–25 godina rekao je i sam Crnobrnja u nizu njegovih gostovanja, koju emisiju takođe imamo snimljenu…

Pa kako da prijatelji koji se znaju 20–25c godina, i još uzimaju gume besplatno, kao da isele sa placa prijatelja.

Dana 16.09.2025. godine sam podneo još jedan Prigovor unutrašnjoj kontroli, i Zahtevao od njih da utiču na svoje službenike, i narede im da urade svoj posao u skladu sa zakonom, jer očigledno oni to neće da urade,

Da obezbede izvršitelju bezbedno sprovođenje izvršenja je njihova OBAVEZA, a ne mogućnost.

Pa ukoliko se pojavi neko neuračunljivo lice, kao što se desilo 11.04.2005. godine, sa repetiranim pištoljem, DUŽNI SU DA POSTUPE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI…

Pa sam između ostalog u Prigovoru istakao da ukoliko nam na sledećem desetom izvršenju NE OMOGUĆE BEZBEDAN PRISTUP našem objektu koji je kupljen na zakonom propisan način, PLATE SVE TROŠKOVE KOJI SU ONI SVOJIM NEEČINJENJEM PROUZROKOVALI.

Takođe istu takvu Pritužbu podneo je i naš advokat PS Čukarica, sa Zahtevom za naknadu svih troškova jer očigledno NEĆE, NE MOGU ILI NISU SPOSOBNI da postupke po zakonu omoguće nam bezbedan ulazak u objekat koji je predmet izvršenja, iako su nam obećali da ćemo sledeći put sigurno ući, ali kao što znamo opet se ništa nije desilo…

Dalje, gore navedena krivična dela ponovio je dana 30.07.2025. godine, samo ovoga puta bez pištolja.

Sprečio je sprovođenje izvršenja sledećim rečima:

• ZAPALIĆU SVE KOJI UĐU UNUTRA, A ONDA ĆU I SEBE. MOŽETE UĆI SAMO PREKO MENE MRTVOG. POZVAĆU I OKUPITI HILJADU LJUDI, I DA NIKO NEĆE IZAĆI ŽIV IZ OBJEKTA.

DOKAZ: Zapisnik javnog izvršitelja od dana 30.07.2025. godine.

Na moju iznetu činjenicu, da je opet pretio svima koji su bili prisutni na Izvršenju dana 30.07.2025. godine kod Vas u gostovanju pravnik i poslanik Grgur NEGIRA i kaže:

• NIJE ISTINA. IZVRŠITELJ MOŽE DA NAPIŠE ŠTA HOĆE…

Znači, dvadeset ljudi koji su bili prisutni na Izvršenju je čulo pretnju koju je izrekao navedeni Vulkanizer, između ostalih i ja, a pravnik Grgur nije bio prisutan, ali tvrdi da to NIJE ISTINA…

Mora da je ovaj pravnik i poslanik vidovit ili je sprovođenje Izvršenja pratio preko satelita, pa je jasno mogao da vidi i čuje šta se tačno dešava na Ibarskoj magistrali…

Da li je potrebno još nešto da dodam na ove besmislice pravnika Grgura.

Na moje pitanje Jeste li pročitali Presudu?

Ovaj poslanik i pravnik kaže:

– MA PUSTITE ME PRESUDE…

Dakle, poslanik koji je dao zakletvu u Skupštini Srbije da će štititi Ustav i Zakon Republike Srbije, isti ga upravo krši, jer sprečava Odluke suda, i kaže:

• „Ja ću štititi svojim telom i životom Želimira od ovog izvršenja, a Mirjana Dimitrijević nikada neće ući…“

UŽAS…

Da Želimiru Crnobrnji nisu to jedine pretnje, već je to kod njega postala praksa dostavljam sledeći

DOKAZ: Službena beleška koju sam dao dana 24.09.2025. godine PS Savski Venac, gde mi je meni nepoznato lice koje se predstavilo kao Vuk Aleksić i drug Želimira Crnobrnje, koji kaže da ima udela u navedenom placu, pretio preko telefona, i jasno rekao:

• „Pazi šta radiš, pratim te i u svakom trenutku znam gde se nalaziš. Mogu uvek da te nađem. Ja sam Želimiov drug i imam udela u tom placu. Odustani od toga itd…“

Pošto je pretnja bila telefonom, razgovor sam snimio i PREDAO PS Savski Venac.

Dakle, pretnje Želimira Crnobrnje nisu bile samo jednom, on to radi od samog početka.

DOKAZ: Nesporno.

Dalje, dana 11.04.2025. godine, kada je uhapšen i doveden u PS Čukarica uz krivičnu prijavu policija dostavljam Tužilaštvu sledeću SLUŽBENU BELEŠKU, u kojoj jasno navodi sledeće:

• „… a zatim izvadio iz pojasa pištolj marke ’Crvena Zastava’ M57 fabr. Broja C-16069 isti repetirаo i ubacio metak u cev….“

DOKAZ: ZAPISNIK PS Čukarica od 11.04.2025. godine.

A na saslušanju kod Tužioca dana 12.04.2025. godine kada je doveden iz Prитvora Osumnjičenih Crnobrnja izjavljuje na strani 5. sledeće:

• „… te metke (5 komada) sam ubacio u šaržer pištolja, odnosno metak nisam ubacio u cev…“

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju osumnjičenog od dana 12.04.2025. godine.

Ako policija navodi da je ubacio metak u cev, nakon što mu je oduzet pištolj, i ustanovljeno da je metak bio u cevi, a Crnobrnja na saslušanju kod Tužioca to NEGIRA, ko tu ne govori istinu?

Crnobrnja ili policija????

Dakle, ako Crnobrnja laže pred Tužiocem, kako se takvom čoveku može verovati bilo šta.

Kao što laže Tužioca da metak nije bio u cevi, isto je tako kupio plac koji je predmet izvršenja.

Dakle, ovim tekstom osporavam svaku reč gore navedenog Vulkanizera sa Ibarske magistrale.

Punih 6 meseci on gostuje po raznim televizijama, priča neistine i predstavlja sebe kao žrtvu, a ustvari je potpuno suprotno, i još uz put čini krivična dela protiv časti i ugleda, predstavljajući nas kao udruženu kriminalnu grupu koja njemu „mučeniku“ otima nešto, pa je time sebi dodao još jednu tužbu, i još jednu sumu koju će morati da plati.

KRIVIČNA DELA PROTIV ČASTI I UGLEDA

Uvrede – Član 170

(1) Ko uvredi drugog, kazniće se novčanom kaznom od dvadeset do sto dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od četrdeset hiljada do dvesta hiljada dinara.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od osamdeset do dvestačetrdeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od stopedeset hiljada do trista pedeset hiljada dinara.

(3) Ako je uvredom uvređen uvredom uzvratio, sud može obe ili jednu stranu kazniti ili osloboditi od kazne.

(4) Neće se kazniti za delo iz st. 1 do 3. ovog člana učinilac, ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umetničkom delu, u vršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili drugih okolnosti vidi da to nije učinjeno u nameri omalovažavanja.

On je taj koji uzurpira tuđu imovinu stečenu (kupljenu) na zakonom propisan način.

Sprečava službena lica u vršenju službenih dužnosti, repetirа pištolj pred policijom, i preti svima koji uđu u plac da živi neće izaći, jer će sve zapaliti.

Takvom neuračunljivom čoveku potrebna je pre zatvorske kazne psihijatrijska ustanova.

Takav čovek je opasan po društvo, što je i pokazao više puta.

Takav čovek mora biti uklonjen sa ulice, i propisno lečen, do punog ozdravljenja, ako je moguće…

Tužи svakoga koga poznaje, gubi sve postupke, ali i dalje ne staje…

Molba Kurir televiziji da objavi tekst u celosti, kao Demant na svaku napisanu reč od dana 20.09.2025. godine gospodina Vulkanizera sa Ibarske magistrale.

Prilog:

• Odgovor na tužbu dužnika