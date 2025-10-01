Slušaj vest

Leskovački ajvar nadaleko poznat specijalitet južne Srbije, i ove godine je zasijao na vrhu liste najboljih jela prema ocenama gastronomske platforme Taste Atlas. U konkurenciji 104 proizvoda, ovaj tradicionalni namaz osvojio je prosečnu ocenu od impresivnih 4,9, čime je još jednom potvrdio svoj status kulinarskog simbola Srbije.

Na pomenutom portalu ajvar iz Leskovca se opisuje kao začin, namaz ili reliš koji se pravi isključivo od lokalnih sorti crvene paprike, među kojima se ističu „kanja“, „kurtovska kapija“ i „palanačko čudo“. Priprema ajvara zahteva strpljenje i preciznost – paprika se najpre peče na otvorenom plamenu, zatim ručno čisti, melje i lagano prži.

tegla originalnog srpskog ajvara
Foto: stivog / Alamy / Profimedia

Posebna pažnja se poklanja kvalitetu: seme i zagoreli delovi pokožice se pažljivo uklanjaju kako bi se dobio pun i prijatan ukus. Ajvar se tradicionalno proizvodi u dve varijante – blagoj i ljutoj.

Podsećanja radi, leskovački ajvar je i prethodne, 2024. godine, zauzeo prvo mesto na istoj listi, što dodatno potvrđuje njegovu trajnu popularnost i vrhunski kvalitet.

