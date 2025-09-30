Slušaj vest

Prof. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Vlade Republike Srbije, govorio je danas na konferenciji "Srčana slabost - tiha opasnost savremenog doba”, u organizaciji WMG fondacije u okviru projekta Prevencija kao garancija, koja je održana u Aeroklubu, uz podršku Ministarstva zdravlja i kompanije Astra Zeneka.

Ministar Lončar je ovom prilikom podsetio javnost da je još početkom aprila ove godine dogovorena nabavka najsavremenijih kardioloških terapija, ali da zbog uticaja blokada koje su se značajno odrazile na budžet Srbije i planirani priliv sredstava, na žalost, naši građani su ostali uskraćeni za ovu vrstu terapija.

To su terapije koje se uzimaju dugoročno, pojasnio je ministar Lončar, i ne možemo da budemo neodgovorni, pa da ne obezbedimo kontinuirano snabdevanje našeg tržista takvim terapijama.

Lončar je naveo i kako je dijalog jako bitan i da je to osnov da nešto postignemo: “Ovde danas imamo ambasadora Velike Britanije, predstavnike akademije, profesore univerziteta, što znači da dijalog funkcioniše i da će dijalog dati rezultat.”