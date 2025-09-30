Slušaj vest

Srčana slabost se smatra jednim od najvećih izazova u savremenoj medicini. Procene pokazuju da je broj obolelih u svetu, kao i u Srbiji, u konstantnom porastu. Podaci govore da u našoj zemlji od ove bolesti boluje preko 120.000 ljudi, ali i da se ta brojka svake godine povećava.

Činjenica da pacijenti često ne prepoznaju prve simptome posebno zabrinjava stručnjake, jer se simptomi jave tek kada bolest uznapreduje. Zato upozoravaju da je podizanje svesti i rano otkrivanje ključno za smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života obolelih.

Srdačno Ana Aleksić članica borda WMG i predsednica UO WMG fondacije i Aleksandar Tripković iz „Astra Zeneke“ Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Upravo tim temama bavi se konferencija “Srčana slabost - tiha opasnost savremenog doba”, koja okuplja vodeće kardiologe, druge zdravstvene radnike i farmaceutski sektor s ciljem da se ukaže na značaj pravovremene dijagnoze, dostupnih terapija i bolje brige o pacijentima u Srbiji.

Zdravlje je tema kojom treba da se bavi celo društvo

Učesnicima i gostima su se u uvodnom delu obratili Irena Petrović, direktorka WMG fondacije, dok su konferenciju otvorili prof. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Vlade Republike Srbije, i Nj. e. Edvard Ferguson, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji i Crnoj Gori.

Direktorka WMG fondacije Irena Petrović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Direktorka WMG fondacije, Irena Petrović, u svom uvodnom obraćanju poručila je kako želi da podseti učesnike da je zdravlje tema kojom ne treba da se bave samo lekari, već svi zajedno.

“Upravo iz tog razloga pre gotovo dve godine pokrenuli smo projekat “Prevencija kao garancija”, u okviru kojeg organizujemo i današnju konferenciju. Reč je o platformi koja nam omogućava da zajedničkim snagama radimo na podizanju svesti, značaju preventivne zdravstvene zaštite i unapređenju javnog zdravlja. Ovom prilikom želim da se zahvalim kompaniji AstraZeneca i Ministarstvu zdravlja Republike Srbije koji su prepoznali značaj ove inicijative i podržavaju nas od prvog dana.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Tema današnje konferencije "Srčana slabost – tiha opasnost savremenog doba", izuzetno je važna, ovo je tema o kojoj treba mnogo više da se zna i upravo zato smo danas okupili eminentne stručnjake koji će govoriti o značaju edukacije, prevencije i primeni savremenih terapijskih opcija. Verujem da nas čeka zanimljiva diskusija i da ćemo današnjom konferencijom doprineti ne samo podizanju svesti o značaju preventive, već i unapređenju postojećih praksi, ” dodala je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.

Prof. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Vlade Republike Srbije, u svom obraćanju rekao je kako je dijalog jako bitan i da je to osnov da nešto postignemo: “Ovde danas imamo ambasadora Velike Britanije, predstavnike akademije, profesore univerziteta, što znači da dijalog funkcioniše i da će dijalog dati rezultat.”

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

“Poslednjih godina postignut je značajan napredak u dijagnostici i lečenju srčane slabosti – u proizvodnji lekova, mehaničkoj pomoći, kao i transplantaciji srca, koji su značajno produžilo i poboljšali život obolelima. Uvođenjem savremenih biomarkera za dijagnostiku srčane slabosti, kao i savremenih vizuelizacionih metoda na teritoriji cele Republike Srbije, značajno je unapređena dijagnostika ove bolesti”, dodao je uz zaključak da su svi planovi, programi i kontinuirane aktivnosti Ministarstva zdravlja usmereni ka građanima, jer su oni prioritet.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Ministar Lončar je podsetio javnost da je još početkom aprila ove godine dogovorena nabavka najsavremenijih kardioloških terapija, ali da zbog uticaja blokada koje su se značajno odrazile na budžet Srbije i planirani priliv sredstava, na žalost, naši građani su ostali uskraćeni za ovu vrstu terapija. To su terapije koje se uzimaju dugoročno, pojasnio je ministar Lončar, i ne možemo da budemo neodgovorni, pa da ne obezbedimo kontinuirano snabdevanje našeg tržista takvim terapijama.

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji i Crnoj Gori, Nj. e. Edvard Ferguson, još jednom je istakao da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti i u svetu, i da daju najgoru prognozu i da bi trebalo da imaju mnogo više prostora u medijima.

Ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

“Želeo bih da čestitam Srbiji i kardiološkoj zajednici na organizaciji Evropskog kongresa o srčanoj slabosti u Beogradu u maju ove godine. To je bilo važno priznanje za vaš rad i jasan signal da ste vredni članovi međunarodne kardiološke zajednice, rame uz rame sa kolegama iz Velike Britanije, Evrope i celog sveta”, rekao je

.

SRČANA SLABOST U SRBIJI Posledica zanemarivanja Program je započet izlaganjem prof. dr Petra M. Seferovića, koji je predstavio lokalne podatke i statistiku o ukupnom broju obolelih od srčane slabosti i njenoj učestalosti među lokalnom populacijom. “Kod nas više od četvrtine ima srčanu bolest koju ne možete odmah prepoznati, a ona je vrlo značajna i ima visoku smrtnost. U 43 odsto, srčana bolest nastupi iznenada, a kod velikog broja bolesnika ona je posledica zanemarivanja”, ističe prof. dr Petar M. Seferović uz dodatno obrazloženje da su ti pacijenti (na uzorku od 1228) bili srednjeg obrazovanja (67 odsto), dok porodični život kako podaci ukazuju povoljno utiče na bolest, tj ti pacijenti su slabije oboljevali od srčane slabosti.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Edukacija i podizanje svesti

Prvi panel pod nazivom "Kada srce traži pomoć - kako prepoznati srčanu slabost", osvetlio je važnost rane detekcije bolesti, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Panele je moderirala novinarka Jelena S. Spasić, novinarka Kurira, koja već godinama prati zdravstvene teme. Na Jelenina pitanja prof. dr Nebojša Tasić je odgovorio je da se srčana slabost ne razvija odjednom, u pitanju je višedecenijski faktor: “Ono što je država uradila prethodnih 9 meseci na inicijativu ministra Lončara, kada je pokrenuta edukacija kod zdravih građana - obišli smo preko 45 opština, i održali edukativne tribine na kojima smo razgovarali sa mlađom populacijom. Cilj je edukovati javnost i obaviti preglede. Slično radi i Evropa, a oni su pokrenuli projekat posle nas.”

Prvi panel Prof. dr Petar M. Seferović, prof. dr Nebojša Tasić i prof. dr Petar Otašević Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Prof. dr Petar Otašević je rekao da pacijenti zbog srčane slabosti ne dolaze slučajno, već zbog loše tolerancije na napore: “Poruka je da čim osetite simptome, da se javite svom izabranom lekaru, a potom i svom kardiologu. Vlada pogrešno uverenje da kada ste mladi da ne možete da se razbolite, na pregled je važno otići što ranije.”

Prof. dr Petar M. Seferović je otkrio da je kulturološki pristup našeg naroda jako bitan i da je ključ da se paneli skoncentrišu na prevenciju i odgovornost prema sopstvenom zdravlju.

Učesnici prof. dr Petar M. Seferović, prof. dr Nebojša Tasić i prof. dr Petar Otašević složili su se da je razuman oprez poželjan - uz redovne odlaske na sistematske preglede i uz prepoznavanje srčane slabosti što ranije od strane doktora sa redovnim uzimanjem savremene terapije, prognoza kontorle i kvaliteta života obolelog u tom slučaju povoljna.

Drugi panel Prof. dr Marija Zdravković, prof. dr Svetozar Putnik i prof. dr Svetlana Apostolović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Dok je na državi zadatak da prati trendove u svetu i uvodi savremene terapije o trošku RFZO-a.

Mogućnosti su velike ako pacijent dođe na vreme

Fokus drugog panela bio je sistem podrške pacijentima – od trenutka postavljanja dijagnoze, preko dostupnosti savremenih terapija i dugoročne zdravstvene zaštite.

Prof. dr Marija Zdravković otkrila je da je pre svega najvažnije porazgovarati i saslušati pacijenta kada dođe u ordinaciju: “Kada ima kratak dah, oticanje nogu i lako se zamara, to je odmah alarm za lekare. Mi onda imamo svoj protokol - danas, imamo mogućnost da iz jedne kapi krvi kako mi to kažemo postavimo dijagnozu i potom, pacijenta pošaljemo na UZ srca.”

“Sve morate krenuti na vreme, sa dijagnozom i terapijom, da ne bi došli u situaciju da nie jedan medicinski postupak ne može da pomogne. Da funkciju srca preuzme mehanička potpora i da čekate na transplataciju - ukoliko pacijent toliko poživi”, objašnjava prof. dr Svetozar Putnik.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Prof. dr Svetlana Apostolović objašnjava da nezavisno od dijagnostičke procedure doktori moraju znati uzrok i dokle je bolest napredovala: “Delimo terapiju na simptomatsku kako bi pacijentima pomogli sa simptomima i pored toga imamo 4 stuba terapije, oni bi trebali da se uvedu odmah u maksimalnoj tolerišućoj dozi i da se posle mesec dana proveri stanje. Danas postoje lekovi koji mogu da spreče da srčana slabost vodi ka progresivnoj bubrežnoj slabosti, poput SGLT2 inhibitora, koji se koriste i kod pacijenata sa dijabetesom ili hipertenzijom kako bi se prevenirale kardiovaskularne bolesti. Zato je važno da oni budu dostupni svim gradanima Srbije bez obzira na materjalni status”.