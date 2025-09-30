Jovanović je na sebi imao sivo-teget košulju i prsluk
Apel
NESTAO DEKA DRAGAN U RADMILOVIĆU KOD KNIĆA! Od juče mu se gubi svaki trag, porodica apeluje za pomoć: Evo gde je poslednji put viđen (FOTO)
Slušaj vest
Dragan Jovanović (86), iz sela Radmilović kod Knića, nestao je juče u ovom mestu.
Kako se navodi u apelu, Jovanović je na sebi imao sivo-teget košulju i prsluk, a dodaje da ga je neko možda povezao do Kragujevca ili Čačka.
Nestao Dragan Jovanović Foto: printscreen/društvene mreže
Ako imate bilo kakvu informaciju, javite na broj telefona: 0637462260.
Kurir.rs/Glas Šumadije
Reaguj
Komentariši