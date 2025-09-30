Slušaj vest

Dragan Jovanović (86), iz sela Radmilović kod Knića, nestao je juče u ovom mestu. 

Kako se navodi u apelu, Jovanović je na sebi imao sivo-teget košulju i prsluk, a dodaje da ga je neko možda povezao do Kragujevca ili Čačka. 

viber_image_2025-09-30_19-44-36-015 copy.jpg
Nestao Dragan Jovanović Foto: printscreen/društvene mreže

Ako imate bilo kakvu informaciju, javite na broj telefona: 0637462260.

Kurir.rs/Glas Šumadije

