U 77. kolu igre na sreću Loto, "sedmica" je iznosila 950.000 evra, ali dobitnika nije bilo, dok je "šesticu" osvojilo pet igrača.

U ovom kolu šestica iznosila je 762.597 dinara.

Kombinacija koja je vodila do glavne nagrade glasila je: 30, 2, 38, 6, 21, 28 i 37.

Loto plus sedmica večeras takođe nije nikome donela sreću, a kombinacija brojeva koji su vodili do 760.000 evra je: 38, 8, 6, 10, 34, 22 i 7.

Džoker igra u 77. kolu igrala se za 340.000 evra i nije bilo srećnih dobitnika. Bubanj je izbacio brojeve: 0, 5, 6, 3, 5 i 2.