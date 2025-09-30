Slušaj vest

Učenici beogradske Matematičke gimnazije osvojili su jednu zlatnu, jednu srebrnu i dve bronzane medalje na 32. Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Italiji.

Zlato je osvojio je Petar Banović, srebro Uroš Kostadinović, a bronzu Stefan Šebez i Sofija Čebašek.

Vođa ekipe bio je Toni Škrijelj sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, dok je zamenik vođe ekipe bio Miloš Milutinović sa Računarskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Na Balkanijadi u Udinama nadmetalo se 48 takmičara iz 12 zemalja.

Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Naša reprezentacija se intenzivno pripremala tokom ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, učestvujući na pripremnom kampu u Zagrebu i na pripremnim takmičenjima poput Centralnoevropske olimpijade iz informatike (CEOI), održane u Rumuniji, što je rezultiralo jednim od najboljih rezultata na Balkanskoj olimpijadi, ističe se u saopštenju Društva matematičara Srbije.

