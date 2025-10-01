Slušaj vest

Sve toplane u Srbiji spremne su za novu grejnu sezonu, kako je saopšteno iz tih preduzeća širom zemlje, a kada je reč o Beogradu, najava je da tople probe počinju danas i da će trajati do 9. oktobra, dok bi grejna sezona trebalo da počne 15. oktobra.

Da li to znači da bi građani ovog jutra već trebalo da osete tople radijatore, ali i kakve cene nas očekuju tokom ove zime, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Vladan Pavlović, izvršni direktor za distribuciju toplotne energije Beoelektrana.

- Ove godine raspored je napravljen tako da one traju do 9. oktobra i tada će biti isprobani svi pogoni, proizvodni i distributivni pogoni i stanice u okviru sistema beogradskih elektrana. Svi ti pogoni su na neki način veći testirani, ali sada će se probati u celokupnom sklopu. Danas počinjemo prvo sa toplanom Voždovac i Banovo brdo, a završiće se 9. oktobra s toplanom Miljakovac. Cena će biti povećana za oko 6% u odnosu na prošlu cenu i to je ono povećanje koje se dobija na osnovu uredbe koja je propisana odlukom Ministarstva energetike - objašnjava Pavlović.

Govorio je i o sistemima plaćanja.

- Poslovni prostor je po potrošnji, stambeni prostor je podeljen, ima koji plaćaju i po kvadraturi i po potrošnji, a pogotovo objekti koji su izgrađeni posle 2010. godine, oni su u obavezi da plaćaju po potrošnji. Ove godine će se to nastaviti. Mi smo pojedine objekte prebacili na naplatu po potrošnji, tako da težimo ka tome da u budućih nekoliko godina naplata bude 100% na taj način.

Sa juga Srbije juče je stiglo saopštenje da je i niška toplana spremna za novu grejnu sezonu. Najavljeno je da probe kreću sutra i u petak, a da li ima promena u odnosu na prošlu grejnu sezonu, otkrila je novinarka Kurir televizije Violeta Milićević.

- Tople probe u Nišu kreću 2. oktobra, ali će produženo raditi kako bi stanovi svih Nišlija bili topli. Ono što su takođe obećali, uprkos tome što grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ukoliko temperature budu niže, oni će grejati i ranije. Nakon sednice gradskog veća stigla je vest da je cena grejanja poskupila, međutim juče su nam u Toplani objasnili da je poskupila zapravo cena fiksnog dela, dok je cena variabilnog dela niža. Prema tome za stan od 50 kvadrata krajnji račun će u stvari biti niži od 500 do 700 dinara.

