Slučaj majke iz Laćarka, koja je uhapšena pošto je njena jednogodišnja beba preminula posle pada niz stepenice, ponovo je otvorio pitanje, u kojim situacijama se deca oduzimaju od roditelja? O tome koji je glavni razlog oduzimanja dece, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je direktor Centra za zaštitu dece i omladine "Zvečanska" Zoran Milačić.

- Jedan od razloga oduzimanja, odnosno kako bismo mi rekli privremenog lišavanja roditeljskog staranja, jeste grubo zanemarivanje dečjih prava i grubo zanemarivanje roditeljske uloge. To je samo jedan od razloga zašto se može desiti da dođe do oduzimanja deteta. Najčešće se tu radi o poremećaju duševnog zdravlja, gde roditelj nije svestan da na neadekvatan način obavlja svoju roditeljsku funkciju, a onda država, odnosno državni organi, moraju da preduzmu određene mere da se dete zaštiti dok se to stanje ne popravi - objašnjava Milačić.

U kojim situacijama se deca oduzimaju od roditelja? Evo šta sve spada u neadekvatno obavljanje roditeljske funkcije Izvor: Kurir televizija

Napomenuo je da su česti razlozi i zlostavljanje dece, grubo zanemarivanje, nedovoljna pažnja, ostavljanje deteta u malom uzrastu da se samo brine o sebi.

- Niz razloga koji mogu dovesti do toga da Centar za socijalni rad na opštini na kojoj žive roditelji primeti da se tako nešto dešava i preduzmu se određene mere da bi se podržala porodica, a ako se to u nekom trenutku ili odmah ne može desiti, onda se preduzimaju mere da se dete izmesti iz porodice.

