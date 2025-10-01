Slušaj vest

Na ekskurziji Gimnazijalaca iz Šapca, u Veroni se dogodila prava drama kada je doktorka Mirjana Vasić Ilić, koja je kao lekar u pratnji učenika, spasila život nepoznatoj mladoj turistikinji (30) iz Austrije.

- Bili smo u autobusu i spremni za polazak, kada smo na oko 50 metara daleko primetili kako je jedna žena kao pokošena pala na trotoar. Direktor Nenad Plavić je ne oklevajući istrčao iz autobusa i prišao joj, okrenuo na bok i podigao glavu da se ne bi ugušila - ispričao je jedan od maturanata za Informer.

U trenu je dotrčala i doktorka Mirjana Vasić Ilić i ženi čije lice je već bilo plavo pružila stručnu pomoć. Osim što je povredila glavu o pločnik, ispostavilo se da je mlada Austrijanka imala epi napad, a doktorka iz Šapca je kao prvu pomoć dala adekvatnu terapiju od koje se povređena žena oporavila.

- Nije prošlo puno vremena stigao je i njen suprug. Doktorka i direktor su sve vreme bili pored povređene žene dok joj se stanje nije stabilizovalo, a ubrzo je stigla i hitna pomoć. Suprug se više puta zahvalio jer smo njegovoj supruzi spasili život - prepričali su đaci nesvakidašnji događaj sa ekskurzije i dodali da su veoma ponosni na direktora i mladu doktorku koji su ne razmišljajući istrčali iz autobusa i pomogli nepoznatoj ženi.

Kurir/ Informer

