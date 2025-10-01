Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu i formiranje snežnog pokrivača u planinskim predelima u četvrtak i petak, međutim, sneg je danas počeo da pada na Goliji.

Snimak prvog snega ove sezone u Srbiji objavljen je na Instagram stranici _golija.

Podsetimo, kako je najavio RHMZ, četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biće oblačno i hladno vreme sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, u planinskim predelima između 25 i 50 centimetara snega za period od 48 sati.

U četvrtak će na snazi biti i crveni meteo alarm i to na jugoistoku, jugozapadu i na Kosovu i Metohiji zbog obilnih kiša i najavljenog snega.

U četvrtak i petak će biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše.