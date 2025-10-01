Wolt i Raiffeisen banka vraćaju 20 odsto vrednosti korpe u Wolt kreditima za Wolt+ korisnike
Wolt i Raiffeisen banka udružuju snage kako bi svojim korisnicima olakšali svakodnevne kupovine i uštedeli vreme. Tokom promotivnog perioda, Wolt+ pretplatnici mogu da iskoriste pogodnost povrata od 20 odsto na porudžbine plaćene Raiffeisen karticom, uz maksimalno 500 dinara povrata po porudžbini. Wolt krediti važe 30 dana nakon transakcije i jednostavno se koriste prilikom narednih porudžbina na Woltu.
Mehanizam je jednostavan: poseti Wolt, odaberi restorane i prodavnice, a zatim porudžbinu plati Raiffeisen karticom (detalji o karticama ovde). Za prvih pet porudžbina plaćenih na ovaj način, automatski dobijaš 20 odsto vrednosti korpe u Wolt kreditima, uz ograničenje od 500 dinara po porudžbini. Krediti se dodeljuju u skladu sa pravilima kampanje i važe 30 dana od datuma transakcije.
Plaćanje preko interneta je brzo i efikasno, a sigurnost je na nivou tehnologija koje se koriste pri direktnom plaćanju karticom na prodajnom mestu. Uz Wolt aplikaciju, ceo proces od izbora do plaćanja i dostave odvija se pregledno: poručuješ u nekoliko klikova, dobijaš procenu vremena isporuke i pratiš kretanje partnera dostavljača u realnom vremenu. Tako izbegavaš gužve i redove, a ne odustaješ od omiljenih proizvoda.
Ponuda je praktična za svakodnevne i specijalne potrebe: od obroka iz omiljenih restorana, preko cveća i potrepština za kuću, do rekvizita za vežbanje ili novih naslova iz knjižara. U periodu praznika i pojačanih obaveza, Wolt ti pomaže da lako organizuješ dan—porudžbina stiže na adresu u kratkom roku, a uz Raiffeisen karticu ostvaruješ i povoljniji račun.
Brzi pregled pogodnosti
● 20 odsto povrat u vidu Wolt kredita.
● Važi za prvih pet porudžbina plaćenih Raiffeisen karticom.
● Maksimalno 500 dinara povrata po porudžbini.
● Period ponude: od 1.oktobra do 11. novembra 2025.
● Samo za Wolt+ korisnike (pretplata 399 dinara).
● Wolt krediti važe 30 dana nakon transakcije.
● Dostupno na teritoriji Srbije.
Šta dalje?
Aktiviraj ili obnovi Wolt+ pretplatu (399 dinara), poseti Wolt aplikaciju, poruči preko Wolta i prilikom plaćanja izaberi Raiffeisen karticu (više informacija ovde). Ostvari 20 odsto povrat u Wolt kreditima za prvih pet porudžbina, uz limit od 500 dinara po porudžbini, u periodu od 1.oktobra do 11.novembra 2025.
Napomena/ograničenja
Ponuda važi isključivo za Wolt+ korisnike i primenjuje se na prvih pet porudžbina plaćenih Raiffeisen karticom u periodu trajanja kampanje (1.oktobar - 11.novembar) na teritoriji Srbije. Povrat iznosi 20 odsto ukupne vrednosti korpe u Wolt kreditima, uz maksimalno 500 dinara po porudžbini. Wolt krediti važe 30 dana nakon transakcije.