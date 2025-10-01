Slušaj vest

Wolt i Raiffeisen banka udružuju snage kako bi svojim korisnicima olakšali svakodnevne kupovine i uštedeli vreme. Tokom promotivnog perioda, Wolt+ pretplatnici mogu da iskoriste pogodnost povrata od 20 odsto na porudžbine plaćene Raiffeisen karticom, uz maksimalno 500 dinara povrata po porudžbini. Wolt krediti važe 30 dana nakon transakcije i jednostavno se koriste prilikom narednih porudžbina na Woltu.

Mehanizam je jednostavan: poseti Wolt, odaberi restorane i prodavnice, a zatim porudžbinu plati Raiffeisen karticom (detalji o karticama ovde). Za prvih pet porudžbina plaćenih na ovaj način, automatski dobijaš 20 odsto vrednosti korpe u Wolt kreditima, uz ograničenje od 500 dinara po porudžbini. Krediti se dodeljuju u skladu sa pravilima kampanje i važe 30 dana od datuma transakcije.

Plaćanje preko interneta je brzo i efikasno, a sigurnost je na nivou tehnologija koje se koriste pri direktnom plaćanju karticom na prodajnom mestu. Uz Wolt aplikaciju, ceo proces od izbora do plaćanja i dostave odvija se pregledno: poručuješ u nekoliko klikova, dobijaš procenu vremena isporuke i pratiš kretanje partnera dostavljača u realnom vremenu. Tako izbegavaš gužve i redove, a ne odustaješ od omiljenih proizvoda.

Foto: Promo

Ponuda je praktična za svakodnevne i specijalne potrebe: od obroka iz omiljenih restorana, preko cveća i potrepština za kuću, do rekvizita za vežbanje ili novih naslova iz knjižara. U periodu praznika i pojačanih obaveza, Wolt ti pomaže da lako organizuješ dan—porudžbina stiže na adresu u kratkom roku, a uz Raiffeisen karticu ostvaruješ i povoljniji račun.

Brzi pregled pogodnosti

● 20 odsto povrat u vidu Wolt kredita.

● Važi za prvih pet porudžbina plaćenih Raiffeisen karticom.

● Maksimalno 500 dinara povrata po porudžbini.

● Period ponude: od 1.oktobra do 11. novembra 2025.

● Samo za Wolt+ korisnike (pretplata 399 dinara).

● Wolt krediti važe 30 dana nakon transakcije.

● Dostupno na teritoriji Srbije.

Šta dalje?

Aktiviraj ili obnovi Wolt+ pretplatu (399 dinara), poseti Wolt aplikaciju, poruči preko Wolta i prilikom plaćanja izaberi Raiffeisen karticu (više informacija ovde). Ostvari 20 odsto povrat u Wolt kreditima za prvih pet porudžbina, uz limit od 500 dinara po porudžbini, u periodu od 1.oktobra do 11.novembra 2025.

Napomena/ograničenja