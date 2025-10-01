Slušaj vest

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura izjavila je danas da je više od 2.000 žena do sada zatražilo pomoć iz Alimentacionog fonda.

Istakla je da isplata, koja je započela krajem avgusta, protiče po predviđenoj proceduri.

Macura je podsetila da je Vlada Srbije do kraja godine obezbedila 500 miliona dinara za potrebe Alimentacionog fonda.

- To je više nego dovoljno za primenu ovog zakona u samom startu. Kako će izgledati sledeće godine, videćemo i na osnovu iskustva koje nosimo iz ovih nekoliko meseci primene - rekla je ministarka za TV Prva.

Prema njenim rečima, majke kojima su sredstva već isplaćena zadovoljne su, a među njima su i one koje godinama nisu uspevale da naplate alimentaciju od bivših partnera.

- Alimentacioni fond im je pomogao da izbegnu dodatne konfliktne situacije sa bivšim partnerima. Nadam se da ćemo do kraja ove godine usvojiti i izmene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, što će, pored Alimentacionog fonda, biti druga najvažnija vest godine iz mog resora - naglasila je Macura.

Tatjana Macura Foto: Printscreen/TV Prva

Govoreći o jučerašnjoj Međunarodnoj konferenciji o političkom i ekonomskom osnaživanju žena u Beogradu, Macura je istakla da je prvi put u Srbiji održan ovakav događaj na visokom političkom nivou.

Na konferenciji su govorile ministarke i učesnice iz Turske, Malte, Jermenije, Poljske, Velike Britanije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Kako je navela, razmatrano je šta je sledeći korak u političkom i ekonomskom osnaživanju žena, a zaključeno je da su to partnerski odnosi između muškaraca i žena.