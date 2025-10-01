Slušaj vest

Još jedna opasna prevara kruži Srbijom. Ovaj put gradjani dobijaju SMS poruke o lažnim prekršajima u saobraćaju. Zbog toga se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) sa upozorenjem, a o kakvim je prevarama reč za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Ratomir Antonović, stručnjak iz oblasti bezbednosti i kriminolog.

- Tu poruku je dobila i moja majka, koja inače nikad nije bila vozač, niti je imala registrovano motorno vozilo na svoje ime. Poruka je bila sama po sebi problematična zato što je navodno pisalo da ona ima neplaćenu kaznu u iznosu od 140 dinara. Prema tome, jasno je bilo u samom početku da je u pitanju klasična prevara, a dole je stajao neki link na koji je trebalo da se uđe kako bi se dodatne informacije dobile. Naravno, verovatno da je u pitanju neki virus koji je imao za cilj da zarazi uređaj ili je možda stajao neki broj računa na koji je trebalo da se taj iznos uplati - objašnjava Antonović.

Napomenuo je i da li je praksa da se šalju legitimne poruke kada su u pitanju saobraćajne kazne i prekršaji.

- Nije do sada takva praksa da se dobijaju SMS poruke za neplaćene kazne ili za neke prekršajne kazne. Mi dobijamo u pisanoj formi na kućnu adresu, odnosno vlasniku vozila, pošto se uvek vlasniku vozila šalju takve vrste pisama gde se on upućuje na koji način može da plati kaznu, u kom roku i ako platite u roku od 8 dana imate umanjenje od 50%.

