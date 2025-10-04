Slušaj vest

Iako grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra, mnogi sugrađani koriste i druge načine grejanja, te koriste klime, TA peći ili gas. Pad temperature i najave prvih snežnih padavina, primorali su pojedine građane da već koriste klima uređaje kako bi ugrejali domove, međutim, koliko klima može da pruži komfor, toliko može i da zada probleme ukoliko se ne održava redovno.

Serviser klima iz Beograda Nemanja Milenković objašnjava šta je tačno potrebno uraditi pred grejnu sezonu kako bismo zimu pregurali bez "glavobolje".

Dva obavezna servisa - letnji i zimski

Kako pojašnjava, klima uređaji trebalo bi da imaju dva redovna servisa godišnje - jedan letnji i jedan zimski.

"Uvek je potrebno uraditi dva servisa godišnje, pogotovo ako čovek aktivno koristi klimu tokom letnje sezone svaki dan, onda je taj servis pred zimu preko potreban. Klima se leti dosta koristi i to u trajanju od 3-4 meseca. Ne biste verovali šta se sve u njoj skupi tokom tog perioda. Zamislite sada da se to ne očisti još celu zimu. To znači da biste imali naslage koje stoje u klima uređaju oko 10 meseci i sve to cirkuliše u vašem domu", navodi ovaj majstor.

Kako kaže, ključno je odraditi mašinsko pranje klima uređaja pred zimsku sezonu, a ne samo ručno pranje filtera.

"Kako bi se sve te naslage očistili potrebno je odraditi dubinsko mašinsko pranje, a ne samo pranje filtera u kućnim uslovima. To je vrlo važno zbog optimalnog rada klima uređaja ali i čistoće vazduha koji cirkuliše", pojašnjava on.

Servis klime Foto: Shutterstock

On dodaje da u sklopu mašinskog čišćenja klime treba očistiti i spoljnu jedinicu zbog pravilnijeg rada i bezbednosti korisnika.

Koliko puta se čisti inverter klima

Kako pojašnjava sagovornik, razlike u čišćenju između inverter i obične klime praktično nema. Dva servisa godišnje obavezna su za oba tipa klime.

"Jedina razlika između ova dva uređaja je to što inverter ima veći prag odlaska na niske temperature, zbog toga obične klime nisu prvi odabir kada je grejanje u pitanju. Kada je u pitanju čišćenje i održavanje, važe ista pravila", pojašnjava sagovornik.

Tri ključne stvari koje treba proveriti pred zimsku sezonu

Kako objašnjava beogradski majstor, u sklopu mašinskog čišćenja serviser bi trebalo da proveri i da li klima uređaj funkcioniše pravilno.

"U sklopu tog servisa majstor bi trebalo da proveri i instalacije na klimi, da li postoji pravilan protok gasa, kao i sve ostale sitne detalje koji mogu da naruše rad klima uređaja i predstavljaju potencijalnu opasnost", navodi on.

On dodaje da se cenovnik usluga čišćenja klima uređaja razlikuju u prestonici od servisera do servisera, ali kako kaže, okvirna cena mašinskog servisa iznosi oko 4.200 dinara uz proveru svih propratnih detalja.